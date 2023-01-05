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ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области

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Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области и задержали с поличным троих диверсантов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы", - сказали в правоохранительных органах.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). По решению суда они арестованы на два месяца.
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