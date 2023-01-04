Коронавирус

19 минут назад

В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19

И никто не попал в больницу.

В Липецкой области за последние сутки выявили 10 случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, выздоровели восемь человек. Для сравнения: 4 января 2022 года были выявлены 116 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 269 случаев COVID-19, выздоровели 172 148 человек, умерли 3 942 человека.

В соседних с Липецкой областью регионах по одному человеку умерли в минувшие сутки в Курской, Орловской и Тамбовской областях.

За минувшие сутки в Воронежской области выявили — 33 случая COVID-19, в Тамбовской области — восемь, в Курской и Орловской областях — по семь, в Рязанской области — шесть, в Тульской области — три.

В России за сутки выявили 3 328 случаев COVID-19, госпитализировали 662 человека, выздоровели 4 942 человека, умерли 45 человек.
 
С начала эпидемии в стране выявили 21 813 839 случаев COVID-19, выздоровели 21 227 998 человек, умерли 393 898 человек.
67
#коронавирус

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