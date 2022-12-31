Липчанка ищет свидетелей ДТП

В пятницу вечером, 30 декабря, жительница Липецка на «Ладе» остановилась на Воронежском шоссе на светофоре. В это время в заднюю часть ее машины врезался джип «Тойота Лендкрузер»

- Я стояла, вдруг удар сзади, меня ударило об руль. Мы с мужем вышли - разбит бампер, «ушло» крыло, замята крышка багажника, - рассказала водитель «Лады» Анна. - Находившаяся за рулем «Тойоты» женщина сказала, что она случайно, виновата. «Сейчас мужу скину и вызову комиссаров» - говорила она. Приехал комиссар, я начинаю выходить из машины, понимаю, что больно спину и грудь, говорю об этом комиссару. Тот сказал вызвать «скорую». Все это было при водительнице «Тойоты». Приехала «скорая», меня отвезли на 8-й микрорайон, в дежурную больницу с подозрением на перелом ребер. Муж остался на месте ДТП. Пока делали обследование на место приехал ее отец и муж. Она поменяла показания, сказала, что это она стояла, а я въехала в нее задом. Якобы я требовала с нее 50000 наличкой, «или вызываю скорую». Но этого не было! В больнице мне поставили диагноз «ушиб грудного и поясничного отдела позвоночника». Сегодня в поликлинике диагноз подтвердили, плюс ушиб грудной клетки. А вчера я вернулась из больницы на место ДТП, там был ее супруг, который начал язвить, что я в нетрезвом виде, что у меня ничего не болит и мы фальсифицируем. ГИБДД привезли прибор для проверки состояния алкогольного опьянения. Мой результат 0,00, ее результат мне не сказали. В протоколе все же указали, что с ее стороны наезд на стоящее транспортное средство.

Анна ищет свидетелей ДТП и записи регистраторов проезжавших машин. Телефон для связи 89009852758