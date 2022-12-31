Происшествия

12 минут назад

Липчанка ищет свидетелей ДТП

145
#ДТП
Липчанка ищет свидетелей ДТП

В пятницу вечером, 30 декабря, жительница Липецка на «Ладе» остановилась на Воронежском шоссе на светофоре. В это время в заднюю часть ее машины врезался джип «Тойота Лендкрузер»

- Я стояла, вдруг удар сзади, меня ударило об руль. Мы с мужем вышли -  разбит бампер, «ушло» крыло, замята крышка багажника, - рассказала водитель «Лады» Анна. - Находившаяся за рулем «Тойоты» женщина сказала, что она случайно, виновата. «Сейчас мужу скину и вызову комиссаров» - говорила она. Приехал комиссар, я начинаю выходить из машины, понимаю, что больно спину и грудь, говорю об этом комиссару. Тот сказал вызвать «скорую». Все это было при водительнице «Тойоты». Приехала «скорая», меня отвезли на 8-й микрорайон, в дежурную больницу с подозрением на перелом ребер. Муж остался на месте ДТП. Пока делали обследование на место приехал ее отец и муж. Она поменяла показания, сказала, что это она стояла, а я въехала в нее задом. Якобы я требовала с нее 50000 наличкой, «или вызываю скорую». Но этого не было! В больнице мне поставили диагноз «ушиб грудного и поясничного отдела позвоночника». Сегодня в поликлинике диагноз подтвердили, плюс ушиб грудной клетки. А вчера я вернулась из больницы на место ДТП, там был ее супруг, который начал язвить, что я в нетрезвом виде, что у меня ничего не болит и мы фальсифицируем. ГИБДД привезли прибор для проверки состояния алкогольного опьянения. Мой результат 0,00, ее результат мне не сказали. В протоколе все же указали, что с ее стороны наезд на стоящее транспортное средство.

Анна ищет свидетелей ДТП и записи регистраторов проезжавших машин. Телефон для связи 89009852758


145
#ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке под колеса «Лифана» угодил пешеход
#ДТП #пешеход
3
В Липецке под колеса «Лифана» угодил пешеход

сегодня, 14:12

Происшествия
В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб
#ДТП
18
В Коровино автомобиль снес забор и врезался в столб

сегодня, 11:03

Происшествия
В Липецке во время пожара пострадал пенсионер
#пожар
1
В Липецке во время пожара пострадал пенсионер

сегодня, 09:41

Происшествия
Задавивший женщину на автовокзале водитель «ГАЗели» получил три года условно
#ДТП
25
Задавивший женщину на автовокзале водитель «ГАЗели» получил три года условно

вчера, 14:45

Происшествия
Драку водителей автобусов в Липецке пассажиры сняли на видео
#конфликт #транспорт
41
Драку водителей автобусов в Липецке пассажиры сняли на видео

вчера, 14:33

Происшествия
По делу об убийстве у поля подсолнухов вынесен приговор
#убийство
15
По делу об убийстве у поля подсолнухов вынесен приговор

вчера, 14:30

Происшествия