В России
сегодня, 14:52
Минпромторг поддержит производителей ноутбуков в ответ на просьбу запретить ввоз Dell и HP
В Минпромторге сообщили, что не видят необходимости исключать иностранные бренды из параллельного импорта.
Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Он также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбэка для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок, - пишет "Ъ".
В письме гендиректора ООО "Айсиэл Техно" (бренд ICL, производит компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву, предлагаются новые меры поддержки российских производителей электроники, в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.
Уточняется, что данная мера позволит "освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%". В части запрета параллельного импорта речь идет в первую очередь о потребительской электронике, то есть персональных компьютерах, моноблоках, ноутбуках, - говорит источник, знакомый с предложением ICL.
Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналоги существующего утильсбора на автомобили).
В частности, речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации, а также запуске программы кэшбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику.
В Минцифры считают, что увеличение спроса на российскую продукцию нужно добиваться "за счет конкурентных решений, а не запретом импорта".
В письме гендиректора ООО "Айсиэл Техно" (бренд ICL, производит компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву, предлагаются новые меры поддержки российских производителей электроники, в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.
Уточняется, что данная мера позволит "освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%". В части запрета параллельного импорта речь идет в первую очередь о потребительской электронике, то есть персональных компьютерах, моноблоках, ноутбуках, - говорит источник, знакомый с предложением ICL.
Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналоги существующего утильсбора на автомобили).
В частности, речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации, а также запуске программы кэшбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику.
В Минцифры считают, что увеличение спроса на российскую продукцию нужно добиваться "за счет конкурентных решений, а не запретом импорта".