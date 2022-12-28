В России

сегодня, 14:52

Минпромторг поддержит производителей ноутбуков в ответ на просьбу запретить ввоз Dell и HP

89
#ноутбуки #Dell #HP

В Минпромторге сообщили, что не видят необходимости исключать иностранные бренды из параллельного импорта.

Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Он также предлагает стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбэка для граждан. Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок, - пишет "Ъ".

В письме гендиректора ООО "Айсиэл Техно" (бренд ICL, производит компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву, предлагаются новые меры поддержки российских производителей электроники, в частности введение запрета на параллельный импорт техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.

Уточняется, что данная мера позволит "освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%". В части запрета параллельного импорта речь идет в первую очередь о потребительской электронике, то есть персональных компьютерах, моноблоках, ноутбуках, - говорит источник, знакомый с предложением ICL.

Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналоги существующего утильсбора на автомобили).

В частности, речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации, а также запуске программы кэшбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику.

В Минцифры считают, что увеличение спроса на российскую продукцию нужно добиваться "за счет конкурентных решений, а не запретом импорта".
89
#ноутбуки #Dell #HP

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В РФ около 98% случаев COVID-19 приходятся на «омикрон»
#COVID-19 #омикрон
В РФ около 98% случаев COVID-19 приходятся на «омикрон»

28 минут назад

В России
В РФ появится 50-я особая экономическая зона
#особая экономическая зона
В РФ появится 50-я особая экономическая зона

сегодня, 14:10

В России
Штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в 2023 году
#штрафы #водители #ОСАГО
1
Штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в 2023 году

сегодня, 13:33

В России
МРОТ и прожиточный минимум повысится с 1 января
#МРОТ #прожиточный минимум
МРОТ и прожиточный минимум повысится с 1 января

сегодня, 11:59

В России
В ЦБ РФ представили три варианта влияния импортозамещения на развитие страны
#экономика #импортозамещение
В ЦБ РФ представили три варианта влияния импортозамещения на развитие страны

сегодня, 11:24

В России
Президент РФ подписал указ о введении потолка цен на нефть
#нефть #цены
Президент РФ подписал указ о введении потолка цен на нефть

сегодня, 10:40

В России