В России

сегодня, 14:10

В РФ появится 50-я особая экономическая зона

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#особая экономическая зона

Планируется создать около 800 рабочих мест.

Решение о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

"В конце года рассмотрим предложение по созданию ещё одной преференциальной территории – новой особой экономической зоны. За прошедший год в России создано семь таких зон, две были расширены. Всего на территории страны уже работает 49 особых экономических зон с общим объёмом инвестиций по соглашениям в размере 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд рублей уже осуществлено. С утверждением ОЭЗ "Нягань" их станет 50. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации", – сказал, открывая заседание, Юрий Трутнев.

Как доложил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, инициатива по созданию промышленно-производственной ОЭЗ "Нягань" в ХМАО соответствует критериям создания ОЭЗ и согласована всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти без разногласий, - говорится на сайте кабмина.

Площадь ОЭЗ составит 273 га, объём инвестиций якорных резидентов – порядка 25 млрд рублей. Планируется создание 800 рабочих мест.

В рамках заседания инвесторы доложили о планах запустить производство кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, выпускать полимерную трубную продукцию, открыть центр обработки данных, производить мебель и реализовать проект по созданию домостроительного комбината.

"Проект по биопротеину – одно из ключевых направлений для расширения круга внутреннего рынка по переработке природного газа. Два проекта по деревообработке, один из которых заявляет амбициозные цели по производству до 7 млн единиц мебели. Среди прочих проектов – создание центра обработки данных, производство полимерных труб. Все проекты считаем перспективными, рынки сбыта есть", – заявил Дмитрий Вахруков.
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#особая экономическая зона

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