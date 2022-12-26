Происшествия

сегодня, 15:09

В Липецке угнали два автомобиля

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#угон #кража
В Липецке угнали два автомобиля

Оба угона раскрыты.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудниками полиции отдела полиции № 4 раскрыт угон у 60-летней пенсионерки автомобиля «Лада Калина» от дома по улице Чайковского.

На машине по доверенности ездил родственник пенсионерки, который потерял ключи. А его 26-летний знакомый, с которым они вместе выпивали, незаметно их подобрал. Когда все разошлись, он сел в машину и уехал, но в районе Быханова сада его остановили сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В в 15-м микрорайоне угнали открытый автомобиль «ВАЗ-2114». Завезти машину с первого раза не удалось — в ней не оказалось аккумулятора, и тогда угонщики украли из другого автомобиля «ВАЗ-21140» аккумулятор за 3 500 рублей, переставили его в «ВАЗ-2114» и на этом автомобиле уехали кататься, а потом бросили машину.

Подозреваемых в угоне нашли - это двое неработающих 40-летних липчан. Возбуждены уголовные дела статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Угон». Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.
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#угон #кража

Комментарии (3)

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не-а че

сегодня, 18:29
Гость, Так демократия же,и либерализм.
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Блин

сегодня, 18:14
В 40 лет всё детство в попе играет. Не накатался ещё
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Гость

сегодня, 17:02
Когда сделаете нормальные законы за кражу автомобиля до 10 лет вот тогда будет порядок
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