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Лыжница Непряева принесла России первую медаль зимней Олимпиады-2022

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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде в Пекине, сообщает Лента.ру.

Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.

Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
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