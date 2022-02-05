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сегодня, 13:01
Лыжница Непряева принесла России первую медаль зимней Олимпиады-2022
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде в Пекине, сообщает Лента.ру.
Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии.
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.
Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии.
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.
Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.