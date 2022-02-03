Полицейские спасли загоревшийся автомобиль липчанина

В Липецке на парковке магазина у дома по улице Неделина, 20 вечером 3 февраля загорелся легковой автомобиль «Фольксваваген».Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, загоревшийся автомобиль заметил наряд ДПС. Водителя или пассажиров в салоне автомобиля не было.- Старший лейтенант Дмитрий Кузьмин и лейтенант Андраник Арутюнян сбили пламя огнетушителем служебного автомобиля. На месте пожара работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, - рассказали GOROD48 в полиции.