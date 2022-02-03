Происшествия

51 минуту назад

Полицейские спасли загоревшийся автомобиль липчанина

4 782
#пожар #ДПС
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В Липецке на парковке магазина у дома по улице Неделина, 20 вечером 3 февраля загорелся легковой автомобиль «Фольксваваген». 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, загоревшийся автомобиль заметил наряд ДПС. Водителя или пассажиров в салоне автомобиля не было. 

- Старший лейтенант Дмитрий Кузьмин и лейтенант Андраник Арутюнян сбили пламя огнетушителем служебного автомобиля. На месте пожара работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, - рассказали GOROD48 в полиции.

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4 782
#пожар #ДПС
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Комментарии (4)

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Енотик

4 минуты назад
Не побоялись, что взорвётся
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Есть же нормальные мужики

12 минут назад
Молодцы. В этот век безразличия достойный поступок
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Это я

15 минут назад
Геройский поступок
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вопрос

17 минут назад
зачем спасать дрова?
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