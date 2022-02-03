На трёх улицах Липецка отключат холодную воду

4 февраля с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов №№ 45, 47, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 57а, 149, 151, 153 по улице Московской. Подвоз воды будет организован к домам №№51 и 149 по вышеназванной улице.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 7, 11, 13 по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице П. Смородина. Воду подвезут к дому # 12 по улице Смородина.

После окончания работ возможно повышение мутности воды, сообщает «РВК-Липецк».

С 09:00 до 16:00 временно приостановят подачу электроэнергии в дома №№ 9, 9а, 11 по улице Смородина, №№ 1, 3, 5 по улице Металлистов, №№ 5, 7а, 9, 10, 11, 12, 13 по улице Ударников, №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Юношеской, на улице Ново-Весовой. Электричество отключат для проведения ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба Липецкэнерго.