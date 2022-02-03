Культура

сегодня, 10:21

В Елецком районе будут готовить звонарей

5 246
#религия #туризм
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В Елецком районе будут готовить звонарей

Звонарному мастерству планируют обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Как сообщает Союз женщин Липецкой области, в Ельце будут готовить звонарей-профессионалов. Школа звонарного искусства «Елецкий благовест» открылась в селе Казаки.

Ещё в сентябре минувшего года в Елецком районе начали реализовывать муниципальный проект по созданию школы колокольного звона.

На первом его этапе руководитель московской школы звонарей Алексей Пугачев привёз в Елецкий район учебную звонницу, обучил шесть человек, которые теперь сами станут преподавать искусство колокольного звона. Спонсоры выделили средства на приобретение двух учебных звонниц, на очереди установка еще одной учебной звонницы.

- Уникальному звонарному мастерству планируется обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет, - отмечают в Союзе женщин. - Благовест, трезвон, перезвон или перебор — об этих видах колокольного звона узнают дети на занятиях от первых наставников, в роли которых выступят благочинный Елецкого района иерей Дионисий Тепляшин и педагог дополнительного образования Александр Перегудов.

А уже в апреле в Елецком районе планируют провести фестиваль «Звонари».

Фото -  vk.com/sglo48
5 246
#религия #туризм
1

Комментарии (5)

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Вася

17 минут назад
Это современная, высокооплачиваемая профессия.
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Отдел персонала

38 минут назад
Не востребовательная профессия
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свисти в свисток

42 минуты назад
это вам не 240 тыс. тракторов в год на ЛТЗ выпускать
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Молодой

45 минут назад
Скоро по всей матушке России одни церкви , военные , менеджеры и полиция. Лучше звонить и стучать, чем у печи, станка работать.
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третьеклассник витя

сегодня, 10:32
всю жизнь мечтал бить в бубен и больше ничего не делать и вот наконец сбылась мечта
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