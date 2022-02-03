Культура
сегодня, 10:21
В Елецком районе будут готовить звонарей
Звонарному мастерству планируют обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Как сообщает Союз женщин Липецкой области, в Ельце будут готовить звонарей-профессионалов. Школа звонарного искусства «Елецкий благовест» открылась в селе Казаки.
Ещё в сентябре минувшего года в Елецком районе начали реализовывать муниципальный проект по созданию школы колокольного звона.
На первом его этапе руководитель московской школы звонарей Алексей Пугачев привёз в Елецкий район учебную звонницу, обучил шесть человек, которые теперь сами станут преподавать искусство колокольного звона. Спонсоры выделили средства на приобретение двух учебных звонниц, на очереди установка еще одной учебной звонницы.
- Уникальному звонарному мастерству планируется обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет, - отмечают в Союзе женщин. - Благовест, трезвон, перезвон или перебор — об этих видах колокольного звона узнают дети на занятиях от первых наставников, в роли которых выступят благочинный Елецкого района иерей Дионисий Тепляшин и педагог дополнительного образования Александр Перегудов.
А уже в апреле в Елецком районе планируют провести фестиваль «Звонари».
Фото - vk.com/sglo48
Ещё в сентябре минувшего года в Елецком районе начали реализовывать муниципальный проект по созданию школы колокольного звона.
На первом его этапе руководитель московской школы звонарей Алексей Пугачев привёз в Елецкий район учебную звонницу, обучил шесть человек, которые теперь сами станут преподавать искусство колокольного звона. Спонсоры выделили средства на приобретение двух учебных звонниц, на очереди установка еще одной учебной звонницы.
- Уникальному звонарному мастерству планируется обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет, - отмечают в Союзе женщин. - Благовест, трезвон, перезвон или перебор — об этих видах колокольного звона узнают дети на занятиях от первых наставников, в роли которых выступят благочинный Елецкого района иерей Дионисий Тепляшин и педагог дополнительного образования Александр Перегудов.
А уже в апреле в Елецком районе планируют провести фестиваль «Звонари».
Фото - vk.com/sglo48
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