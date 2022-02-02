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30 минут назад
На митинге в Грозном сожгли плакаты с изображением семьи судьи Янгулбаева
На митинге собрались 400 тысяч человек, в том числе, религиозные, общественные и политические деятели.
В Грозном на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни" прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, - сообщает агентство "Грозный-информ".
Собравшиеся требуют привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих.
На мероприятии собрались 400 тысяч человек, в том числе, религиозные, общественные и политические деятели.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Помимо местных жителей, некоторые из которых, по их словам, приехали в Чечню из дальних сел еще ранним утром, на митинге также присутствуют официальные лица региона. У ряда участников в руках плакаты с надписями против представителей семьи Янгулбаевых, - передает РИА Новости.
Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Собравшиеся требуют привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих.
На мероприятии собрались 400 тысяч человек, в том числе, религиозные, общественные и политические деятели.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Помимо местных жителей, некоторые из которых, по их словам, приехали в Чечню из дальних сел еще ранним утром, на митинге также присутствуют официальные лица региона. У ряда участников в руках плакаты с надписями против представителей семьи Янгулбаевых, - передает РИА Новости.
Адвокат Наталья Добронравова ранее заявила, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым… трижды отправляли повестку". Как отмечал глава Чечни в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.