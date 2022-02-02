«Металлург» возьмёт в аренду игрока у клуба Премьер-Лиги?

Потенциальный новобранец пока не играл в элите, но за его плечами 40 матчей в ФНЛ.

Липецкий «Металлург» продолжает искать варианты усиления самой проблемной позиции — центрального защитника.

По нашим сведениям, на второй сбор в Турцию, с командой 7 февраля может отправиться 22-летний Алексей Никитенков. Липчанам придётся арендовать его у выступающих в Премьер-Лиге самарских «Крыльев Советов».

Правда, сам Никитенков в «Премьерке» пока не играл. Воспитанник тольяттинской Академии им. Ю.Коноплёва и столичной Академии «Чертаново» провел 4 десятка игр в ФНЛ. В 2018 году он дебютировал за «Чертаново», сыграл 24 матча, а минувшим летом после вылета «чертей» во второй дивизион перебрался в подмосковный «Олимп-Долгопрудный». В новой команде начал чаще попадать в основной состав, проведя в текущем чемпионате 16 игр и отметившись одной жёлтой карточкой.

В «Олимпе-Долгопдудном» зимой затеяли перестройку, пришёл новый тренер — Романа Пилипчука сменил Александр Точилин, 4-х футболистов команды пригласили в самарские «Крылья Советов». Правда, клуб РПЛ берёт футболистов «на вырост», а пока раздаст их по арендам.

Сообщается, что кроме «Металлурга» на Никитенкова претендует и столичный «Велес» - клуб более благополучный и в финансовом, и в турнирном смыслах (занимает в ФНЛ 10-е место), да к тому же из столичного региона. Но в «Металлурге» Никитенкову практически гарантирована игровая практика, и это обстоятельство сможет перевесить при аренде на короткий срок — до конца сезона.

Напомним, что занимающий предпоследнее 19-е место «Металлург» в осенней части чемпионата пропустил больше всех в Лиге — 50 голов в 25-ти матчах. Зимой из команды был освобождён её многолетний капитан Евгений Фролов, выступавший как раз в центре обороны.

Замену пока не нашли. Более того, первый сбор в Турции из-за травмы досрочно покинул другой «центрдеф» Антон Белов. Липчане просмотрели на сборе двух кандидатов Ивана Захарова из столичной «Красавы» и Илью Поликутина из краснодарской «Кубани». Но пока никого не подписали.



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