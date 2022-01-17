Капитан команды оказался не нужен «Металлургу»

Но вешать бутсы на гвоздь Евгений Фролов не планирует.

Очередным футболистом, покинувшим липецкий «Металлург» стал капитан команды Евгений Фролов.

Центральный защитник, которому 29 декабря исполнится 36 лет, уже давно заслужил репутацию легенды клуба.

За исключением коротких отлучек в «Елец», тамбовский «Спартак» и лискинский «Локомотив» почти вся его игровая карьера пришлась на родной «Металлург», в котором Фролов дебютировал ещё в 2005 году. Нынешний сезон стал для него 15-м (!) в красно-чёрной футболке липчан, но, увы, так и не был доигран. В текущем чемпионате Евгений принял участие в 9-ти играх, голов не забивал.

Всего за «Металлург» он провёл 281 игру в первом и втором дивизионах, отличился 15 раз. Фролов — пятикратный медалист второй лиги: победитель зональных турниров в 2008 и 2020/21 гг, серебряный призёр 2007 и 2019/20, бронзовый — 2018/19.

Напомним, что на прошлой неделе «Металлург» не взял Фролова на сбор в Турцию.

- Почему меня нет в команде? Таково решение главного тренера (Сергея Машнина, прим.), который больше не видит в команде такого футболиста, как Евгений Фролов.

- Это было для вас неожиданно?

- Зимой я разговаривал с генеральным директором (Александром Зюзиным, прим.), говорил ему, что хочу попробовать на себе его методики тренировок, с которыми раньше не сталкивался (футболисты прямо после игр едут в тренажерный зал и т. д., прим.) т. е. хочу ещё поиграть. Мне показалось, что мы поняли друг друга и мне дадут продолжить карьеру. Но не сложилось.

- Какие теперь планы?

- Я уже некоторое время тренирую детей, планирую продолжать эту деятельность. Но заканчивать карьеру не хочу. Возможно, зимой появятся варианты — конечно не в ФНЛ, а во второй лиге. Если пригласят куда-нибудь — поеду. Скажем так, я открыт для предложений.

- Т.е. вешать бутсы на гвоздь вы не намерены?

- Не представляю себя вне футбола. По-любому буду где-то играть — если ничего не найду, то хоть в чемпионате Липецкой области. Но хочется «попылить» еще и на профессиональном уровне.

- Вы тренируете детей в липецкой ДЮСШ №12. Планируете оставаться там или перейдёте в школу «Металлурга» - знаю, что вас там не прочь видеть.

- Пока в ДЮСШ №12. «Металлург»… нет. На данный момент нет.







Евгений Фролов с Кубком за выход «Металлурга» в ФНЛ в 2021 году.



Напомним, что липецкий «Металлург» расстался уже с 4-мя футболистами, начинавшими сезон: кроме Фролова это хавбек Николай Иванников, нападающие Степан Костюков и Илья Визнович. Взамен липчане сумели договориться с покинувшим тольяттинский «Акрон» Владленом Бабаевым и пригласили на просмотр Павла Долгова из «Зенита-2», с которым уехали на сбор в Турцию.

После 25-ти сыгранных туров «Металлург» с 21 очком занимает предпоследнее, 19-е место в ФНЛ.