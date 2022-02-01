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Названы основные симптомы нового подвида омикрон-штамма
Среди отличительных черт подтипа BA.2 нового штамма омикрон- коронавируса оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.
Как пишет издание, среди отличительных черт BA.2 оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.
При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.
На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2, - передает РИА Новости.