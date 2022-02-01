В России

сегодня, 10:52

Названы основные симптомы нового подвида омикрон-штамма

155
#коронавирус #омикрон #симптомы

Среди отличительных черт подтипа BA.2 нового штамма омикрон- коронавируса оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Симптомы подтипа BA.2 нового штамма омикрон-коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма, - пишет Express.

Как пишет издание, среди отличительных черт BA.2 оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2, - передает РИА Новости.

155
#коронавирус #омикрон #симптомы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Новгородской области нашли тело пропавшей 1,5-годовалой девочки
#поиски #ребенок
В Новгородской области нашли тело пропавшей 1,5-годовалой девочки

сегодня, 09:46

В России
#бытовая техника
В России возник ажиотажный спрос на бытовую технику

вчера, 17:29

В России
#ипотека
К июлю плата по ипотеке может вырасти на 21%

вчера, 17:28

В России
В Тульской области школьников отправляют на внеплановые каникулы
#каникулы #коронавирус
В Тульской области школьников отправляют на внеплановые каникулы

вчера, 16:34

В России
В Санкт-Петербурге учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение
#удаленка #коронавирус
В Санкт-Петербурге учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение

вчера, 15:15

В России
В высотке на юге Москвы людей спасали из окон горящей квартиры
#пожар #спасение
1
В высотке на юге Москвы людей спасали из окон горящей квартиры

вчера, 14:30

В России