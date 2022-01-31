Кругом улучшали главные результаты Европы, но и лебедянский бегун не растерялся

Игорь Ращупкин стал вторым на «Оренбургской миле».

24-летний уроженец Лебедяни Игорь Ращупкин стал «серебряным» призёром соревнований «Оренбургская миля». О статусе и звёздном составе участников говорит тот факт, что на соревнованиях были установлены три лучших результата сезона в Европе.

В Оренбурге бегали на различные дистанции, наш земляк принял участие в забеге на 1000 метров.

После первых полутора сотен метров обозначились два явных лидера – Константин Холмогоров из Пермского края и наш Ращупкин, причём всё время лидировал пермяк.



Кадр трансляции. Наш земляк идёт вторым

Игорь ближе к финишу предпринял попытку атаковать конкурента, но Холмогоров в итоге еще даже увеличил своё преимущество. Результат чемпиона – 2 минуты 21.52 секунды, наш спортсмен отстал примерно на три секунды – 2:24,82, а вот ставший третьим Андрей Петров из Башкирии уже почти на 8 секунд от Ращупкина – 2:32,56.

Добавим, что Игорь традиционно здорово выступает в помещениях. В прошлом году он сенсационно стал победителем зимнего чемпионата России на дистанции 800 метров - 1:48,16 и при этом побил державшийся 40 лет (!) рекорд Липецкой области, который ещё в 1980 году установил Сергей Переведенцев.

Победителями главных забегов в Оренбурге – собственно, на одну милю – 1,61 км стали москвичка Анна Щагина - 4:33.86 и Владимир Никитин (Москва, Пермский край) - 3:58.28, последний результат стал лучшим в Европе с начала года.

Еще два лучших времени сезона установили в беге на 60 метров Игорь Образцов из Ульяновска – 6,55 и омичка Кристина Макаренко – 7,16.



Фото ВФЛА.

