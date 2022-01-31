Общество
25 минут назад
Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК
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Она пообещала до конца зимы еженедельно по пятницам контролировать их работу.
В Липецке потеплело и в ближайшие дни есть хорошая возможность сотрудникам управляющих компаний дочистить вверенные им территории. Заявила сегодня на планерке мэр Евгения Уваркина.
— Я призываю к совести директоров управляющих компаний. Мы должны сейчас работать, как одна дружная команда, — пояснила она.
При этом добавила, на тех, кто продолжит игнорировать свои обязанности, материалы будут направлены в Госжилинспекцию для принятия жестких мер. Речь идет не только об очистке территории от снега, но и крыш от сосулек.
Сегодня на планерке вновь были озвучены УК, которые попали в список аутсайдеров. Причем теперь их два. Один делают на основе жалоб в ЕДС, второй по результатам обхода территорий.
Разнос, который устроила Евгения Уваркина управляющим компаниям, похоже, принес свои плоды. Председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин подтвердил, что количество жалоб от липчан на плохую уборку снега сократилось.
— Однако это не повод расслабляться, — добавил чиновник. У него на контроле до сих пор 130 проблемных адресов.
Погода преподнесла и другие проблемы. Теперь горожане начали жаловаться на текущие крыши. Список адресов внушительный.
— Любая хроническая проблема решается поэтапно. Сегодня жители в протекающих квартирах не должны остаться брошенными один на один с управляющими компаниями, которые не смогли отремонтировать крыши летом. Все обращения должны быть под контролем, — потребовала Евгения Уваркина.
Кстати, в мэрии уже начали готовиться к паводку. В зоне подтопления могут оказаться 956 домов, в которых проживает около трех тысяч человек.
— Я призываю к совести директоров управляющих компаний. Мы должны сейчас работать, как одна дружная команда, — пояснила она.
При этом добавила, на тех, кто продолжит игнорировать свои обязанности, материалы будут направлены в Госжилинспекцию для принятия жестких мер. Речь идет не только об очистке территории от снега, но и крыш от сосулек.
Сегодня на планерке вновь были озвучены УК, которые попали в список аутсайдеров. Причем теперь их два. Один делают на основе жалоб в ЕДС, второй по результатам обхода территорий.
Разнос, который устроила Евгения Уваркина управляющим компаниям, похоже, принес свои плоды. Председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин подтвердил, что количество жалоб от липчан на плохую уборку снега сократилось.
— Однако это не повод расслабляться, — добавил чиновник. У него на контроле до сих пор 130 проблемных адресов.
Погода преподнесла и другие проблемы. Теперь горожане начали жаловаться на текущие крыши. Список адресов внушительный.
— Любая хроническая проблема решается поэтапно. Сегодня жители в протекающих квартирах не должны остаться брошенными один на один с управляющими компаниями, которые не смогли отремонтировать крыши летом. Все обращения должны быть под контролем, — потребовала Евгения Уваркина.
Кстати, в мэрии уже начали готовиться к паводку. В зоне подтопления могут оказаться 956 домов, в которых проживает около трех тысяч человек.
6 576
ГРОБОВЩИК - ЖКХ - ГРОБОВЩИК - ЖКХ
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