Общество

25 минут назад

Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК

6 576
#уборка снега #Евгения Уваркина
1
Евгения Уваркина призвала к совести директоров УК

Она пообещала до конца зимы еженедельно по пятницам контролировать их работу.

В Липецке потеплело и в ближайшие дни есть хорошая возможность сотрудникам управляющих компаний дочистить вверенные им территории. Заявила сегодня на планерке мэр Евгения Уваркина.

— Я призываю к совести директоров управляющих компаний. Мы должны сейчас работать, как одна дружная команда, — пояснила она.

При этом добавила, на тех, кто продолжит игнорировать свои обязанности, материалы будут направлены в Госжилинспекцию для принятия жестких мер. Речь идет не только об очистке территории от снега, но и крыш от сосулек.

Сегодня на планерке вновь были озвучены УК, которые попали в список аутсайдеров. Причем теперь их два. Один делают на основе жалоб в ЕДС, второй по результатам обхода территорий.





Разнос, который устроила Евгения Уваркина управляющим компаниям, похоже, принес свои плоды. Председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин подтвердил, что количество жалоб от липчан на плохую уборку снега сократилось.



— Однако это не повод расслабляться, — добавил чиновник. У него на контроле до сих пор 130 проблемных адресов.

Погода преподнесла и другие проблемы. Теперь горожане начали жаловаться на текущие крыши. Список адресов внушительный.



— Любая хроническая проблема решается поэтапно. Сегодня жители в протекающих квартирах не должны остаться брошенными один на один с управляющими компаниями, которые не смогли отремонтировать крыши летом. Все обращения должны быть под контролем, — потребовала Евгения Уваркина.

Кстати, в мэрии уже начали готовиться к паводку. В зоне подтопления могут оказаться 956 домов, в которых проживает около трех тысяч человек.
6 576
#уборка снега #Евгения Уваркина
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГРОБОВЩИК - ЖКХ - ГРОБОВЩИК - ЖКХ

5 минут назад
Маруся, учись , студентка у Е. Лепекина ! Карьеру строить !
ответить

?

6 минут назад
Что, матюки не помогли?
ответить

Совесть

8 минут назад
А я у них есть? p.s. А мат ещё будет?
ответить

111

13 минут назад
Всем директорам УК до лампочки ее призывы
ответить

...

14 минут назад
Очень под контролем, подали жалобу на управляющую компанию , Лепекин отправил её в гос жил инспекцию для проверке, и итог никто не контролируют ответа нет ни вообще ниоткуда
ответить

Маруся

16 минут назад
Вопрос №1 Не хочет ли госпожа Уваркина призвать еще и свою совесть к ответу? Вопрос №2 А что, господин Лепёкин снова председатель департамента ЖКХ?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области повысили минимальные цены на бренди и коньяк
#цена #алкоголь #бренди
В Липецкой области повысили минимальные цены на бренди и коньяк

5 минут назад

Общество
В областном управлении социальной политики новый начальник
#назначение
В областном управлении социальной политики новый начальник

10 минут назад

Общество
Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта
#спортплощадки #ремонт
3
Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта

сегодня, 13:28

Общество
Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии
#ребенок #автобус
14
Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии

сегодня, 13:12

Общество
Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости
#рождаемость #демография
12
Браков больше – детей меньше: в области продолжается падение рождаемости

сегодня, 13:05

Общество
34-летний мужчина регулярно избивал бывшую жену: возбуждено уголовное дело об истязании
#истязание
2
34-летний мужчина регулярно избивал бывшую жену: возбуждено уголовное дело об истязании

сегодня, 12:49

Общество