Общество

34 минуты назад

В прошлом году в Липецкой области умерло 23 637 человек

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#дем ография
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В прошлом году в Липецкой области умерло 23 637 человек

За прошедший год численность населения Липецкой области снизилась на 1,3%.

В Росстате подытожили демографические итоги 2021 года. В пережившей три волны ковида стране умерло на 15,1% больше населения, чем в 2020-м (2 445 509 человек против 2 124 479), родилось на 2,3% меньше малышей. То есть в России вымерло столько людей, сколько живет в пяти таких городах, как Липецк. Такой смертности в стране не было за всю постсоветскую историю.

В Липецкой области за прошедший год численность населения снизилась на 1,3%: умерли на 3 556 человек больше, чем в 2020-м. Общее число умерших составило 23 637 человек – это как стереть ластиком с карты региона весь Добровский район. Смертность прошлого года к позапрошлому, таким образом, превысила 17,7%. Напомним, что в 2020 году в регионе умерли 20 122 человека – на 3754 человека больше, чем в благополучном допандемийном 2019-м. Средняя смертность по итогам последних трех лет (до прихода губительной инфекции) составляла в Липецкой области 16 560 человек (в 2017 году в регионе умерли 16914 человек, в 2018-м – 16404, в 2019-м – 16 368. 

Кстати, самым «моровым» годом в Липецкой области со времени распада СССР стал 2003-й. Тогда умерли 22 222 человека.

146
#дем ография
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