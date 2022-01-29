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20 минут назад
В Воронеже мужчину-трансгендера отправили в женскую колонию
В Воронеже за наркоторговлю осудили трансгендерного мужчину. Начальник следственного изолятора попросил суд разъяснить, в какую колонию поместить виновного.
Изначально приговор вынесли наркодилеру-мужчине. Однако выяснилось, что раньше он был женщиной, но несколько лет назад сменил пол.
Решение суда первой инстанции отменили. После этого было вынесено новое решение, согласно которому справку, подтверждающую смену пола, признали недействительной. Свою силу потеряли и заключение ЗАГС об изменении пола, фамилии, имени и отчества жительницы, сообщает РЕН ТВ.
В своем разъяснении для начальника СИЗО суд указал, что виновного необходимо отправить в колонию для женщин. За совершенное преступление трансгендер получил 3 года тюрьмы. Он признал вину, заявив, что выручка от продажи наркотиков была ему нужна в том числе для оплаты процедур по смене пола.
Изначально приговор вынесли наркодилеру-мужчине. Однако выяснилось, что раньше он был женщиной, но несколько лет назад сменил пол.
Решение суда первой инстанции отменили. После этого было вынесено новое решение, согласно которому справку, подтверждающую смену пола, признали недействительной. Свою силу потеряли и заключение ЗАГС об изменении пола, фамилии, имени и отчества жительницы, сообщает РЕН ТВ.
В своем разъяснении для начальника СИЗО суд указал, что виновного необходимо отправить в колонию для женщин. За совершенное преступление трансгендер получил 3 года тюрьмы. Он признал вину, заявив, что выручка от продажи наркотиков была ему нужна в том числе для оплаты процедур по смене пола.