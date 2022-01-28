Происшествия

39 минут назад

Школьный автобус с восемью детьми съехал с дороги

2 1191
#ДТП
Школьный автобус с восемью детьми съехал с дороги

Никто не пострадал.

В Задонском районе школьный автобус, который вёз детей из школы в сторону села Болховское, съехал с дороги на обочину.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в автобусе ехали восемь детей и один взрослый, в результате происшествия никто не пострадал. Даже оформления ДТП не потребовалось.

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При этом, по сообщениям в соцсетях, это случилось из-за трактора. Якобы автобус уходил от столкновения, которое могло возникнуть из-за неисправности рулевого управления у трактора. 

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Фото - vk.com/zadonskmycity

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#ДТП

Комментарии (2)

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Леля

21 минуту назад
Хорошо что все так обошлось! Водителю автобуса не позавидуешь....
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Васятка

26 минут назад
Тракторист был под шофэ?
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