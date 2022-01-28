Школьный автобус с восемью детьми съехал с дороги

Никто не пострадал.

В Задонском районе школьный автобус, который вёз детей из школы в сторону села Болховское, съехал с дороги на обочину.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в автобусе ехали восемь детей и один взрослый, в результате происшествия никто не пострадал. Даже оформления ДТП не потребовалось.При этом, по сообщениям в соцсетях, это случилось из-за трактора. Якобы автобус уходил от столкновения, которое могло возникнуть из-за неисправности рулевого управления у трактора.