От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты

В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз.

Как сообщает региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта сравнили цены на ПЦР-тесты в частных медучреждениях Липецка и Ельца.



Стоимость процедуры варьируется от 1300 до 1740 рублей. Некоторые клиники завлекают пациентов на тестирование специальными акциями, предлагают скидку до 15% при оплате онлайн или предзаказ.



- В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз, - отмечают в ОНФ.



Если жители Липецкой области столкнулись с необоснованно высокими ценами на исследование, их просят сообщить об этом в ОНФ.