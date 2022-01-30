Коронавирус
28.01.2022 11:33
От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты
45 4608
В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз.
Как сообщает региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта сравнили цены на ПЦР-тесты в частных медучреждениях Липецка и Ельца.
Стоимость процедуры варьируется от 1300 до 1740 рублей. Некоторые клиники завлекают пациентов на тестирование специальными акциями, предлагают скидку до 15% при оплате онлайн или предзаказ.
- В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз, - отмечают в ОНФ.
Если жители Липецкой области столкнулись с необоснованно высокими ценами на исследование, их просят сообщить об этом в ОНФ.
Стоимость процедуры варьируется от 1300 до 1740 рублей. Некоторые клиники завлекают пациентов на тестирование специальными акциями, предлагают скидку до 15% при оплате онлайн или предзаказ.
- В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз, - отмечают в ОНФ.
Если жители Липецкой области столкнулись с необоснованно высокими ценами на исследование, их просят сообщить об этом в ОНФ.
45 4608
Комментарии (45)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Детка,
Страйк
бесплатно это при социализме
кому "ковид"
Эксперт
О
А
Дмитрий
в СССР такого не было
Алиса