Коронавирус

28.01.2022 11:33

От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты

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#ПЦР #коронавирус
3
От липчан собирают жалобы на завышение цен на ПЦР-тесты

В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз.

Как сообщает региональное отделение ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта сравнили цены на ПЦР-тесты в частных медучреждениях Липецка и Ельца.

Стоимость процедуры варьируется от 1300 до 1740 рублей. Некоторые клиники завлекают пациентов на тестирование специальными акциями, предлагают скидку до 15% при оплате онлайн или предзаказ.

- В масштабах страны ситуация печальная: разница в ценах на ПЦР-тесты в разных регионах может разниться в 6 раз, - отмечают в ОНФ.

Если жители Липецкой области столкнулись с необоснованно высокими ценами на исследование, их просят сообщить об этом в ОНФ.
45 4608
#ПЦР #коронавирус
3

Комментарии (45)

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Детка,

48 минут назад
фундамент капитализма - жажда наживы.
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Страйк

сегодня, 07:19
А пятикратный заработок на ПЦР - это считается нормальным? Почему при цене закупки обл здравом в 250 руб. Его предлагают провести от 1200 до 2000 ?
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бесплатно это при социализме

вчера, 11:53
О, .. потому что в Китае коммунисты у власти, а Ю. Корея старается не отстать от сев.корейского социализма , которым чуть что, ставят в пример южнокорейским буржуям
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кому "ковид"

вчера, 01:09
кому отец родной. P.S. Себестоимостью ПЦР-тестов поинтересуйтесь, удивитесь.
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Эксперт

28.01.2022 23:42
Вопрос к ОНФ: «Какова, по вашему мнению, обоснованная цена? И как она формируется?». Будем знать, тогда будем жаловаться
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О

28.01.2022 22:24
В Китае и Южной Кореи делают всем бесплатно, а у нас лишний раз делать не пойдëшь...
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А

28.01.2022 22:02
Это разве завышение? Я 2 месяца назад за 2000 делал
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Дмитрий

28.01.2022 21:09
Требую от Артамонова ПЦР-тесты за счёт областного бюджета!
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в СССР такого не было

28.01.2022 21:02
при капитализме здоровье становится товаром
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Алиса

28.01.2022 20:20
Ещё бы взялись за стоимости тестов на антитела
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