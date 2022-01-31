сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
Вот мы и прожили первый месяц 2022 года: на календаре понедельник, 31 января. Сегодня в Липецке должна сохраниться теплая погода. ГЖИ будет принимать липчан онлайн. Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.
Изображение: yandex.ru/pogoda
Транспорт
В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.
Царский завтрак
Первый прием пищи — не время для ограничений.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
31 января 1909 года было создано Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний. Оно было организовано по инициативе известного краеведа Михаила Трунова (1867-1942). Осенью 1907 года им был подготовлен доклад в Липецкую городскую Думу «К устройству Народного Дома имени Петра Великого в Липецке в память 200-летия заселения города», при котором были бы библиотека-читальня, воскресная школа, музей и Общество распространения научных и практических знаний имени Петра Великого. Целью общества были поднятие умственного и экономического развития населения города Липецка и Липецкого уезда путем устройства просветительных и профессиональных учреждений и изучение местного края на основании историко-археологических, этнографических и статистических исследований.
Для достижения целей планировалось открывать новые и поддерживать деньгами или сотрудничеством уже существующие библиотеки, музеи, книжные склады, воскресные школы и другие общеобразовательные и просветительные учреждения, устраивать платные и бесплатные публичные чтения; исследовать состояние промышленности и кустарных промыслов в городе Липецке и Липецком уезде и содействовать развитию их открытием профессиональных учреждений, кустарно-промышленного музея, устройством сельскохозяйственных и кустарных выставок; изучать местную историю путем архивных изысканий, археологических и этнографических исследований; печатать материалы и научные исследования по всем вышеуказанным отделам своей деятельности. В 1909 году Обществом была открыта общедоступная библиотека с бесплатной читальней, собран небольшой историко-этнографический музей, организованы публичные лекции, имевшие большой успех, положено начало научным экскурсиям, образован особый отдел учебников (из пожертвованных книг), предназначенных для выдачи неимущим учащимся бесплатно на весь год.
К 1915 году Петровское общество насчитывало 60 членов, получало материальную поддержку от Липецкой земской управы. В октябре 1918 года Липецкое Петровское общество прекратило существование. Его фонды стали основой для образования в дальнейшем Центральной городской библиотеки (ныне Липецкая областная универсальная научная библиотека), областного архива и краеведческого музея.
Бесплатная вакцинация
В понедельник, 31 января, в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.
На удалёнке
Для предупреждения распространения COVID-19)личный прием граждан в государственной жилищной инспекции Липецкой области переходит на режим онлайн и телефонных консультаций. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону: 8 (4742) 22-13-17.
Помощь рядом
Вы еще не знаете своего участкового? Полицейские создали инструкцию о том, как его найти.
Ваше мнение
Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Респондентам предстоит ответить на вопросы анкеты. На прохождение опроса вы вряд ли потратите более 10 минут. Ответы будут использованы анонимно, в обобщенном виде. Кстати, после заполнения анкеты можно увидеть текущую статистику.
Набор волонтеров
В Липецке продолжатся набор добровольцев, готовых помочь медикам. В связи с высокой нагрузкой на медицинский персонал, им требуется помощь с маршрутизацией пациентов по пункту вакцинации. Также волонтерам поручат эмоциональную поддержку пациентов: они должны создать гостеприимную атмосферу.
Строительная Конституция Липецка
В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта Генерального плана развития города до 2042 года. Свои конструктивные и аргументированные замечания и предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Обсуждение проекта Генерального плана Липецка продлится до 14 февраля.
Переболел — проверься!
Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.
Помощь семьям
Многодетным семьям положена материальная поддержка для покупки школьной и спортивной формы.
Просто о сложном
В условиях рыночной экономики не только сложно приумножить свои сбережения, но и сохранить накопление. Как заставить деньги делать деньги? Ответ на этот вопрос можно найти в книгах успешных инвесторов.
«Воспоминания биржевого спекулянта» (12+), Эдвин Лефевр. Классическое произведение, которое будет полезно прочесть даже тем, кто не интересуется фондовым рынком. История главного героя, прототипом которого выступил реальный торговец Джесси Ливермор, в полной мере отражает жизнь любого, кто решил связать свою судьбу с биржевой торговлей – взлеты, сменяются падениями, пережить которые крайне непросто. Книга была впервые издана в 1923 году и до сих пор точно отражает природу рынка, описывает особенности мышления биржевых торговцев и описывает их типичные ошибки.
«Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке» (12+), Николас Дарвас. Он считается одним из лучших трейдеров второй половины ХХ века. Личность это весьма интересная – профессиональный танцор, который сумел разработать метод выбора акций, который идеально подходил новичкам, поскольку не требовал от них специальных знаний. Книга впервые была издана в 1961 году, множество раз переиздавалась и из нее до сих пор можно почерпнуть много ценных знаний.
«Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» (12+), Джек Швагер. Беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже. В книге они рассказывают о своих методах торговли, инвестиционных идеях и приемах – информация, ознакомиться с которой будет крайне полезно начинающим инвесторам.
Местный житель
Добрый санитар
?
Электорат
Ээх