Доброе утро, Липецк!

Вот мы и прожили первый месяц 2022 года: на календаре понедельник, 31 января. Сегодня в Липецке должна сохраниться теплая погода. ГЖИ будет принимать липчан онлайн. Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.

Погода





Изображение: yandex.ru/pogoda



Транспорт



В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.



Царский завтрак



Первый прием пищи — не время для ограничений.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья (@natasharepp)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



31 января 1909 года было создано Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний. Оно было организовано по инициативе известного краеведа Михаила Трунова (1867-1942). Осенью 1907 года им был подготовлен доклад в Липецкую городскую Думу «К устройству Народного Дома имени Петра Великого в Липецке в память 200-летия заселения города», при котором были бы библиотека-читальня, воскресная школа, музей и Общество распространения научных и практических знаний имени Петра Великого. Целью общества были поднятие умственного и экономического развития населения города Липецка и Липецкого уезда путем устройства просветительных и профессиональных учреждений и изучение местного края на основании историко-археологических, этнографических и статистических исследований.



Для достижения целей планировалось открывать новые и поддерживать деньгами или сотрудничеством уже существующие библиотеки, музеи, книжные склады, воскресные школы и другие общеобразовательные и просветительные учреждения, устраивать платные и бесплатные публичные чтения; исследовать состояние промышленности и кустарных промыслов в городе Липецке и Липецком уезде и содействовать развитию их открытием профессиональных учреждений, кустарно-промышленного музея, устройством сельскохозяйственных и кустарных выставок; изучать местную историю путем архивных изысканий, археологических и этнографических исследований; печатать материалы и научные исследования по всем вышеуказанным отделам своей деятельности. В 1909 году Обществом была открыта общедоступная библиотека с бесплатной читальней, собран небольшой историко-этнографический музей, организованы публичные лекции, имевшие большой успех, положено начало научным экскурсиям, образован особый отдел учебников (из пожертвованных книг), предназначенных для выдачи неимущим учащимся бесплатно на весь год.



К 1915 году Петровское общество насчитывало 60 членов, получало материальную поддержку от Липецкой земской управы. В октябре 1918 года Липецкое Петровское общество прекратило существование. Его фонды стали основой для образования в дальнейшем Центральной городской библиотеки (ныне Липецкая областная универсальная научная библиотека), областного архива и краеведческого музея.



Бесплатная вакцинация



В понедельник, 31 января, в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



На удалёнке



Для предупреждения распространения COVID-19)личный прием граждан в государственной жилищной инспекции Липецкой области переходит на режим онлайн и телефонных консультаций. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону: 8 (4742) 22-13-17.



Помощь рядом



Вы еще не знаете своего участкового? Полицейские создали инструкцию о том, как его найти.







Ваше мнение



Липчан просят принять



Набор волонтеров



В Липецке продолжатся



Строительная Конституция Липецка



В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта



Переболел — проверься!



Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.







Помощь семьям



Многодетным семьям положена материальная поддержка для покупки школьной и спортивной формы.









Просто о сложном



В условиях рыночной экономики не только сложно приумножить свои сбережения, но и сохранить накопление. Как заставить деньги делать деньги? Ответ на этот вопрос можно найти в книгах успешных инвесторов.



«Воспоминания биржевого спекулянта» (12+), Эдвин Лефевр. Классическое произведение, которое будет полезно прочесть даже тем, кто не интересуется фондовым рынком. История главного героя, прототипом которого выступил реальный торговец Джесси Ливермор, в полной мере отражает жизнь любого, кто решил связать свою судьбу с биржевой торговлей – взлеты, сменяются падениями, пережить которые крайне непросто. Книга была впервые издана в 1923 году и до сих пор точно отражает природу рынка, описывает особенности мышления биржевых торговцев и описывает их типичные ошибки.



«Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке» (12+), Николас Дарвас. Он считается одним из лучших трейдеров второй половины ХХ века. Личность это весьма интересная – профессиональный танцор, который сумел разработать метод выбора акций, который идеально подходил новичкам, поскольку не требовал от них специальных знаний. Книга впервые была издана в 1961 году, множество раз переиздавалась и из нее до сих пор можно почерпнуть много ценных знаний.



«Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» (12+), Джек Швагер. Беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже. В книге они рассказывают о своих методах торговли, инвестиционных идеях и приемах – информация, ознакомиться с которой будет крайне полезно начинающим инвесторам.





В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.Первый прием пищи — не время для ограничений.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.31 января 1909 года было создано Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний. Оно было организовано по инициативе известного краеведа Михаила Трунова (1867-1942). Осенью 1907 года им был подготовлен доклад в Липецкую городскую Думу «К устройству Народного Дома имени Петра Великого в Липецке в память 200-летия заселения города», при котором были бы библиотека-читальня, воскресная школа, музей и Общество распространения научных и практических знаний имени Петра Великого. Целью общества были поднятие умственного и экономического развития населения города Липецка и Липецкого уезда путем устройства просветительных и профессиональных учреждений и изучение местного края на основании историко-археологических, этнографических и статистических исследований.Для достижения целей планировалось открывать новые и поддерживать деньгами или сотрудничеством уже существующие библиотеки, музеи, книжные склады, воскресные школы и другие общеобразовательные и просветительные учреждения, устраивать платные и бесплатные публичные чтения; исследовать состояние промышленности и кустарных промыслов в городе Липецке и Липецком уезде и содействовать развитию их открытием профессиональных учреждений, кустарно-промышленного музея, устройством сельскохозяйственных и кустарных выставок; изучать местную историю путем архивных изысканий, археологических и этнографических исследований; печатать материалы и научные исследования по всем вышеуказанным отделам своей деятельности. В 1909 году Обществом была открыта общедоступная библиотека с бесплатной читальней, собран небольшой историко-этнографический музей, организованы публичные лекции, имевшие большой успех, положено начало научным экскурсиям, образован особый отдел учебников (из пожертвованных книг), предназначенных для выдачи неимущим учащимся бесплатно на весь год.К 1915 году Петровское общество насчитывало 60 членов, получало материальную поддержку от Липецкой земской управы. В октябре 1918 года Липецкое Петровское общество прекратило существование. Его фонды стали основой для образования в дальнейшем Центральной городской библиотеки (ныне Липецкая областная универсальная научная библиотека), областного архива и краеведческого музея.В понедельник, 31 января, в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.Для предупреждения распространения COVID-19)личный прием граждан в государственной жилищной инспекции Липецкой области переходит на режим онлайн и телефонных консультаций. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону: 8 (4742) 22-13-17.Вы еще не знаете своего участкового? Полицейские создали инструкцию о том, как его найти.Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Респондентам предстоит ответить на вопросы анкеты. На прохождение опроса вы вряд ли потратите более 10 минут. Ответы будут использованы анонимно, в обобщенном виде. Кстати, после заполнения анкеты можно увидеть текущую статистику.В Липецке продолжатся набор добровольцев , готовых помочь медикам. В связи с высокой нагрузкой на медицинский персонал, им требуется помощь с маршрутизацией пациентов по пункту вакцинации. Также волонтерам поручат эмоциональную поддержку пациентов: они должны создать гостеприимную атмосферу.В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта Генерального плана развития города до 2042 года . Свои конструктивные и аргументированные замечания и предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru , а также при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Обсуждение проекта Генерального плана Липецка продлится до 14 февраля.Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.Многодетным семьям положена материальная поддержка для покупки школьной и спортивной формы.В условиях рыночной экономики не только сложно приумножить свои сбережения, но и сохранить накопление. Как заставить деньги делать деньги? Ответ на этот вопрос можно найти в книгах успешных инвесторов.«Воспоминания биржевого спекулянта» (12+), Эдвин Лефевр. Классическое произведение, которое будет полезно прочесть даже тем, кто не интересуется фондовым рынком. История главного героя, прототипом которого выступил реальный торговец Джесси Ливермор, в полной мере отражает жизнь любого, кто решил связать свою судьбу с биржевой торговлей – взлеты, сменяются падениями, пережить которые крайне непросто. Книга была впервые издана в 1923 году и до сих пор точно отражает природу рынка, описывает особенности мышления биржевых торговцев и описывает их типичные ошибки.«Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке» (12+), Николас Дарвас. Он считается одним из лучших трейдеров второй половины ХХ века. Личность это весьма интересная – профессиональный танцор, который сумел разработать метод выбора акций, который идеально подходил новичкам, поскольку не требовал от них специальных знаний. Книга впервые была издана в 1961 году, множество раз переиздавалась и из нее до сих пор можно почерпнуть много ценных знаний.«Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» (12+), Джек Швагер. Беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже. В книге они рассказывают о своих методах торговли, инвестиционных идеях и приемах – информация, ознакомиться с которой будет крайне полезно начинающим инвесторам.