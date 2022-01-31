Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

Вот мы и прожили первый месяц 2022 года: на календаре понедельник, 31 января. Сегодня в Липецке должна сохраниться теплая погода. ГЖИ будет принимать липчан онлайн. Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.

Погода
31 погода.jpg
Изображение: yandex.ru/pogoda

Транспорт

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.

Царский завтрак

Первый прием пищи — не время для ограничений.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

31 января 1909 года было создано Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний. Оно было организовано по инициативе известного краеведа Михаила Трунова (1867-1942). Осенью 1907 года им был подготовлен доклад в Липецкую городскую Думу «К устройству Народного Дома имени Петра Великого в Липецке в память 200-летия заселения города», при котором были бы библиотека-читальня, воскресная школа, музей и Общество распространения научных и практических знаний имени Петра Великого. Целью общества были поднятие умственного и экономического развития населения города Липецка и Липецкого уезда путем устройства просветительных и профессиональных учреждений и изучение местного края на основании историко-археологических, этнографических и статистических исследований.

Для достижения целей планировалось открывать новые и поддерживать деньгами или сотрудничеством уже существующие библиотеки, музеи, книжные склады, воскресные школы и другие общеобразовательные и просветительные учреждения, устраивать платные и бесплатные публичные чтения; исследовать состояние промышленности и кустарных промыслов в городе Липецке и Липецком уезде и содействовать развитию их открытием профессиональных учреждений, кустарно-промышленного музея, устройством сельскохозяйственных и кустарных выставок; изучать местную историю путем архивных изысканий, археологических и этнографических исследований; печатать материалы и научные исследования по всем вышеуказанным отделам своей деятельности. В 1909 году Обществом была открыта общедоступная библиотека с бесплатной читальней, собран небольшой историко-этнографический музей, организованы публичные лекции, имевшие большой успех, положено начало научным экскурсиям, образован особый отдел учебников (из пожертвованных книг), предназначенных для выдачи неимущим учащимся бесплатно на весь год.

К 1915 году Петровское общество насчитывало 60 членов, получало материальную поддержку от Липецкой земской управы. В октябре 1918 года Липецкое Петровское общество прекратило существование. Его фонды стали основой для образования в дальнейшем Центральной городской библиотеки (ныне Липецкая областная универсальная научная библиотека), областного архива и краеведческого музея.

Бесплатная вакцинация

 В понедельник, 31 января, в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.



На удалёнке

 Для предупреждения распространения COVID-19)личный прием граждан в государственной жилищной инспекции Липецкой области переходит на режим онлайн и телефонных консультаций. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону: 8 (4742) 22-13-17.

Помощь рядом

 Вы еще не знаете своего участкового? Полицейские создали инструкцию о том, как его найти.



Ваше мнение

 Липчан просят принять участие в опросе о демографии. Респондентам предстоит ответить на вопросы анкеты. На прохождение опроса вы вряд ли потратите более 10 минут. Ответы будут использованы анонимно, в обобщенном виде. Кстати, после заполнения анкеты можно увидеть текущую статистику.

Набор волонтеров

В Липецке продолжатся набор добровольцев, готовых помочь медикам. В связи с высокой нагрузкой на медицинский персонал, им требуется помощь с маршрутизацией пациентов по пункту вакцинации. Также волонтерам поручат эмоциональную поддержку пациентов: они должны создать гостеприимную атмосферу. 

Строительная Конституция Липецка

В Липецке продолжаются общественные обсуждения проекта Генерального плана развития города до 2042 года. Свои конструктивные и аргументированные замечания и предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Обсуждение проекта Генерального плана Липецка продлится до 14 февраля. 

Переболел — проверься!

 Врачи ждут на углубленную диспансеризацию липчан, переболевших COVID-19.



 Помощь семьям

 Многодетным семьям положена материальная поддержка для покупки школьной и спортивной формы.




Просто о сложном

В условиях рыночной экономики не только сложно приумножить свои сбережения, но и сохранить накопление. Как заставить деньги делать деньги? Ответ на этот вопрос можно найти в книгах успешных инвесторов.

«Воспоминания биржевого спекулянта» (12+), Эдвин Лефевр. Классическое произведение, которое будет полезно прочесть даже тем, кто не интересуется фондовым рынком. История главного героя, прототипом которого выступил реальный торговец Джесси Ливермор, в полной мере отражает жизнь любого, кто решил связать свою судьбу с биржевой торговлей – взлеты, сменяются падениями, пережить которые крайне непросто. Книга была впервые издана в 1923 году и до сих пор точно отражает природу рынка, описывает особенности мышления биржевых торговцев и описывает их типичные ошибки.

«Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке» (12+), Николас Дарвас. Он считается одним из лучших трейдеров второй половины ХХ века. Личность это весьма интересная – профессиональный танцор, который сумел разработать метод выбора акций, который идеально подходил новичкам, поскольку не требовал от них специальных знаний. Книга впервые была издана в 1961 году, множество раз переиздавалась и из нее до сих пор можно почерпнуть много ценных знаний.

«Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки» (12+), Джек Швагер. Беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже. В книге они рассказывают о своих методах торговли, инвестиционных идеях и приемах – информация, ознакомиться с которой будет крайне полезно начинающим инвесторам.


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#доброе утро

Комментарии (5)

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Местный житель

23 минуты назад
Электорат, из-за остановки движения трамваев многие сладенькие депутаты сегодня опоздают на работу
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Добрый санитар

29 минут назад
?, какой санаторий? Заболевает по 1000 человек в сутки.
ответить

?

сегодня, 07:32
Как можно идти на углубленную диспансеризацию когда пандемия? Чтобы вновь заболеть ковидом? Ведь в поликлиники приходят все. А ковидом говорят не раз болеют. Для переболевших неплохо бы организовать санаторий.
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Электорат

сегодня, 07:10
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Ээх

сегодня, 07:09
Сегодня с утра просто чудный день. 6-25 встали трамваи на 21 районе .Доберись на работу .
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