Общество

24 минуты назад

Возле Комсомольского пруда убирают новогоднее украшение

142
#новый год #иллюминация
1
Возле Комсомольского пруда убирают новогоднее украшение

Оно, как и арка в сквере Ворошилова, вышло из строя из-за погоды.

Сегодня утром сотрудники «Липецкгорсвета» приступили к демонтажу новогодней конструкции возле Комсомольского пруда. Это, как уточняют в администрации Липецка, не начало демонтажа всех праздничных украшений в городе.

- Перепады температур спровоцировали замыкания проводки некоторых элементов новогодней иллюминации Липецка. В частности, в ремонте нуждается световая арка в сквере Ворошилова и надпись «С Новым годом» у Комсомольского пруда. В связи с тем, что разбирать праздничные украшения планировали уже в конце января, приняли решение на месте конструкции не чинить, а убрать их на хранение. На складе они пройдут полное обследование, будут восстановлены и подготовлены к следующему сезону, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка. - Арку в сквере Ворошилова демонтировали накануне.

Напомним, в этом году городские власти решили подольше задержать новогоднее настроение в Липецке. Причина — особая популярность у горожан. Так, высоким спросом пользуются новогодние зоны на площади Петра Великого и у ДС «Звездный».
142
#новый год #иллюминация
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
15
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: отрубленные руки, спиртное – по QR-коду и 8 лет лишения свободы за пьяное ДТП
#вечЁрка #похищение #приговор
11
Липецкая вечЁрка: отрубленные руки, спиртное – по QR-коду и 8 лет лишения свободы за пьяное ДТП

вчера, 20:22

Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду для ремонтных работ
#отключения
12
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду для ремонтных работ

вчера, 17:18

Общество
Запрет на выезд за границу и сделки с имуществом заставили мужчину заплатить больше миллиона рублей
#приставы
2
Запрет на выезд за границу и сделки с имуществом заставили мужчину заплатить больше миллиона рублей

вчера, 16:46

Общество
Алиментщик из Усманского района задолжал 4-летнему ребёнку 300 000 рублей
#приставы #дети #алименты
28
Алиментщик из Усманского района задолжал 4-летнему ребёнку 300 000 рублей

вчера, 16:37

Общество
В муниципальной очереди за жильем стоят 5877 человек. Некоторые – еще с 1976 года!
#жилье
27
В муниципальной очереди за жильем стоят 5877 человек. Некоторые – еще с 1976 года!

вчера, 16:11

Общество