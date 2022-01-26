Возле Комсомольского пруда убирают новогоднее украшение

Оно, как и арка в сквере Ворошилова, вышло из строя из-за погоды.

Сегодня утром сотрудники «Липецкгорсвета» приступили к демонтажу новогодней конструкции возле Комсомольского пруда. Это, как уточняют в администрации Липецка, не начало демонтажа всех праздничных украшений в городе.



- Перепады температур спровоцировали замыкания проводки некоторых элементов новогодней иллюминации Липецка. В частности, в ремонте нуждается световая арка в сквере Ворошилова и надпись «С Новым годом» у Комсомольского пруда. В связи с тем, что разбирать праздничные украшения планировали уже в конце января, приняли решение на месте конструкции не чинить, а убрать их на хранение. На складе они пройдут полное обследование, будут восстановлены и подготовлены к следующему сезону, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка. - Арку в сквере Ворошилова демонтировали накануне.



Напомним, в этом году городские власти решили подольше задержать новогоднее настроение в Липецке. Причина — особая популярность у горожан. Так, высоким спросом пользуются новогодние зоны на площади Петра Великого и у ДС «Звездный».