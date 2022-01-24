Фонд «Милосердие» помогает растить будущих звезд тележурналистики

При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецке завершили проект по созданию открытого креативного пространства для детского творчества. Его открыли на базе студии «МедиаТакт» в рамках грантовой программы «Стальное дерево», которую развивает фонд.

В прошлом году сотрудники студии стали победителями программы. Они предложили воплотить в жизнь собственный обучающий проект, который научит липецких школьников самостоятельно производить современный креативный медийный контент.



Студия «МедиаТакт» существует более двух лет, и за это время многие ее ученики успели поступить в профильные вузы, некоторые из них учатся по медийным направлениям даже за границей. Поддержка фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, расширила возможности студии по обучению детей тонкостям подготовки креативного видеоконтента.



На средства гранта закупили комплект нового профессионального съемочного оборудования. Теперь в арсенале юных тележурналистов настоящие видеокамеры, объективы, штативы и системы стабилизации изображения для создания кинематографичных эффектов.



Новое оборудование уже помогло ребятам снять множество собственных репортажей, коротких информационных роликов и даже полноценных короткометражных фильмов. Некоторые из них смогли увидеть зрители одного из липецких ТВ-каналов.



Программа «Стальное дерево» действует шестой год, и сейчас ее социальные инициативы реализуются в пяти регионах России. Всего на реализацию более 150 социально важных проектов уже направлено свыше 40 млн рублей. Сейчас продолжает сбор предложений для конкурсного отбора 2022 года.



«Мы ждем интересные идеи для получения грантов «Стального дерева» до 28 февраля. Заявить о них можно на сайте фонда, заполнив шаблон презентации. Лучшие проекты отберет конкурсная комиссия, а победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля. Они смогут получить на социальные проекты гранты от 200 тысяч рублей до 450 тысяч рублей в зависимости от сложности проекта», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок. В регионе удалось завершить 27 новых проектов. Всего на эти цели фонд направил около 8 млн рублей. Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



