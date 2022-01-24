Липецкстат: потребительские цены за год выросли в Липецкой области на 9,1%

Инфляция в Липецкой области по итогам 2021 года оказалась выше, чем в среднем по стране – в России индекс потребительских цен вырос на 8,39%.





Непосредственно в декабре индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,59%, а по итогам 2021 года – 109,1%. В России по данным статистики потребительские цены в декабре выросли на 0,89%, по итогам года – на 8,39%.

Как отмечает Липецкстат, цены на продовольственные товары в декабре 2021 года выросли на 0,94%, по сравнению с декабрем 2020 года – на 11,44%. Самый заметный рост в декабре отмечен на сахар, муку, говяжью печень, масло и жиры – на 3-4%, яйца, мясные консервы и полуфабрикаты, макаронные и крупяные изделия, плодоовощную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты – на 2%, кофе, баранину, свинину, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, сыры, овощные консервы, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, безалкогольные напитки – на 1%. Одновременно с этим снизились цены на мясо птицы на 2%, говядину – на 1%. Общественное питание подорожало в целом на 1%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2021 года выросли на 0,59% (за двенадцать месяцев 2021 года увеличились на 9,34%). Подорожали товары для физической культуры и спорта – на 5%, телерадиотовары, полотенца, нитки, фарфорофаянсовую посуду, товары для животных, игрушки – на 2-3%, электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, средства связи, ювелирные изделия, бумажно-беловые товары, моющие и чистящие средства, мебель, чулочно-носочные изделия, постельное белье, спички, школьно-письменные принадлежности, металлическую посуду, трикотажные изделия, медицинские товары, легковые автомобили, автомобильный бензин – 1%. Снизились цены на газовое моторное топливо на 4%, меха и меховые изделия – на 3%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты – на 2%.

Цены и тарифы на услуги по данным Липецкстата в декабре уменьшились на 0,02%, по сравнению с декабрем 2020 года увеличились на 4,86%. В этой группе подорожали услуги бань - на 14%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 10%, стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 5, плата за пользование потребительским кредитом – на 4%, стоимость изготовления фотографий для документов – на 2%, медицинские услуги – на 1%. Подешевели услуги зарубежного туризма – на 8%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 2%.