Экономика

34 минуты назад

Липецкстат: потребительские цены за год выросли в Липецкой области на 9,1%

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#цены #инфляция
Липецкстат: потребительские цены за год выросли в Липецкой области на 9,1%

Инфляция в Липецкой области по итогам 2021 года оказалась выше, чем в среднем по стране – в России индекс потребительских цен вырос на 8,39%.

Непосредственно в декабре индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,59%, а по итогам 2021 года – 109,1%. В России по данным статистики потребительские цены в декабре выросли на 0,89%, по итогам года – на 8,39%.

Как отмечает Липецкстат, цены на продовольственные товары в декабре 2021 года выросли на 0,94%, по сравнению с декабрем 2020 года – на 11,44%. Самый заметный рост в декабре отмечен на сахар, муку, говяжью печень, масло и жиры – на 3-4%, яйца, мясные консервы и полуфабрикаты, макаронные и крупяные изделия, плодоовощную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты – на 2%, кофе, баранину, свинину, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, сыры, овощные консервы, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, безалкогольные напитки – на 1%. Одновременно с этим снизились цены на мясо птицы на 2%, говядину – на 1%. Общественное питание подорожало в целом на 1%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2021 года выросли на 0,59% (за двенадцать месяцев 2021 года увеличились на 9,34%). Подорожали товары для физической культуры и спорта – на 5%, телерадиотовары, полотенца, нитки, фарфорофаянсовую посуду, товары для животных, игрушки – на 2-3%, электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, средства связи, ювелирные изделия, бумажно-беловые товары, моющие и чистящие средства, мебель, чулочно-носочные изделия, постельное белье, спички, школьно-письменные принадлежности, металлическую посуду, трикотажные изделия, медицинские товары, легковые автомобили, автомобильный бензин – 1%. Снизились цены на газовое моторное топливо на 4%, меха и меховые изделия – на 3%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты – на 2%.

Цены и тарифы на услуги по данным Липецкстата в декабре уменьшились на 0,02%, по сравнению с декабрем 2020 года увеличились на 4,86%. В этой группе подорожали услуги бань - на 14%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 10%, стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 5, плата за пользование потребительским кредитом – на 4%, стоимость изготовления фотографий для документов – на 2%, медицинские услуги – на 1%. Подешевели услуги зарубежного туризма – на 8%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 2%. 

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#цены #инфляция

Комментарии (4)

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Cвят

15 минут назад
На все растут цены только говядина и молоко в одной паре срочно поднять цену на говядину и молоко иначе нам селям не выжить.
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777

19 минут назад
а пенсии повысят только на 8,6 еще и заявляют что это выше инфляции не чести не совести нет.
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санитар

20 минут назад
Стройматериалы процентов на 50.
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/народ/

28 минут назад
Липецкстат опять напутал: потребительские цены за год выросли в Липецкой области не на 9,1%, а на 91%
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