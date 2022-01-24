В мире

33 минуты назад

Британия вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Украины

72
#Украина #Британия #США

Запад в ответ обвиняет Россию в готовящемся вторжении на Украину.

Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства, - пишет "Би-би-си".

"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу", — говорится в рекомендации британского МИД.

При этом посольство Великобритании в Киеве остаётся открытым и продолжает свою работу, - заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс.

"Посольство Великобритании остаётся открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнёрами Украины", — написала Симмонс в Twitter.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.

В ведомстве отметили, что это разумная мера предосторожности, которая была принята для безопасности граждан и госслужащих США, и она "ни коим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине".

Посольство США на Украине продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов с Украины за неимением причин, чтобы сделать это. МИД Украины, в свою очередь, считает преждевременным решение об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, - пишут "Ведомости".

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
72
#Украина #Британия #США

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Президент Казахстана Токаев назвал причиной беспорядков расслоение в доходах
#Казахстан #беспорядки
1
Президент Казахстана Токаев назвал причиной беспорядков расслоение в доходах

21.01.2022 10:39

В мире
В Молдавии введен режим ЧП из-за газового кризиса
#газовый кризис #ЧП #кризис
В Молдавии введен режим ЧП из-за газового кризиса

20.01.2022 14:14

В мире
В Великобритании снимают почти все ограничения по коронавирусу
#коронавирус #ограничения #Британия
В Великобритании снимают почти все ограничения по коронавирусу

20.01.2022 12:10

В мире
Суд избрал экс-президенту Украины Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства
#Порошенко #суд #Украина
Суд избрал экс-президенту Украины Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

19.01.2022 15:43

В мире
Режим повышенной террористической опасности на Байконуре продлили до 3 февраля
#Казахстан #Байконур #космодром
Режим повышенной террористической опасности на Байконуре продлили до 3 февраля

19.01.2022 11:10

В мире
Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Киев
#Порошенко #Украина
Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Киев

17.01.2022 10:38

В мире