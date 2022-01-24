В мире
33 минуты назад
Британия вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Украины
Запад в ответ обвиняет Россию в готовящемся вторжении на Украину.
Великобритания начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства, - пишет "Би-би-си".
"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу", — говорится в рекомендации британского МИД.
При этом посольство Великобритании в Киеве остаётся открытым и продолжает свою работу, - заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс.
"Посольство Великобритании остаётся открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнёрами Украины", — написала Симмонс в Twitter.
23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.
В ведомстве отметили, что это разумная мера предосторожности, которая была принята для безопасности граждан и госслужащих США, и она "ни коим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине".
Посольство США на Украине продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов с Украины за неимением причин, чтобы сделать это. МИД Украины, в свою очередь, считает преждевременным решение об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, - пишут "Ведомости".
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
"Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остаётся открытым и будет продолжать выполнять основную работу", — говорится в рекомендации британского МИД.
При этом посольство Великобритании в Киеве остаётся открытым и продолжает свою работу, - заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс.
"Посольство Великобритании остаётся открытым, и мы продолжим нашу работу вместе с партнёрами Украины", — написала Симмонс в Twitter.
23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.
В ведомстве отметили, что это разумная мера предосторожности, которая была принята для безопасности граждан и госслужащих США, и она "ни коим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине".
Посольство США на Украине продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов с Украины за неимением причин, чтобы сделать это. МИД Украины, в свою очередь, считает преждевременным решение об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, - пишут "Ведомости".
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
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20.01.2022 14:14В мире