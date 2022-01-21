В России

25 минут назад

В Московской области полковник полиции выстрелил в голову жене из пистолета

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#выстрел #полиция

Женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением затылочной части.

В Подмосковье полковник полиции выстрелил в голову своей жене из травматического пистолета. Женщина получила ранение и была госпитализирована, - передает РЕН ТВ.

Стрелявшим в свою жену в подмосковном Подольске оказался начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД РФ. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его жена также работает в полиции.

"Начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России выстрелил в голову своей супруге. Женщина также является сотрудницей полиции, она госпитализирована", - рассказал источник.

По его словам, рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе семейный конфликт и несчастный случай.

По одной из версий, выстрел произошел в тот момент, когда мужчина чистил оружие.

По факту инцидента проводится следственная проверка.

Представитель ГУ СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила, что по факту ранения 28-летней женщины из травматического пистолета начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел", - сообщила Врадий. На месте работают следователи и криминалисты. Уголовное дело пока не возбуждено, полицейский доставлен в местное управление СК для опроса.

Потерпевшая работает в УМВД России по Подольску, - отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, травматическое оружие у мужчины было зарегистрировано. Полиция также начала проверку.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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#выстрел #полиция

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