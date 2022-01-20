Общество

сегодня, 15:03

В мэрии Липецка решили не сыпать асфальтобетонную крошку в грязь

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#дорожные работы
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В мэрии Липецка решили не сыпать асфальтобетонную крошку в грязь

Этот строительный материал, полученный как отход при ремонте дорог с твердым покрытием, будут использовать иначе.

Сегодня в Липецком горсовете обсудили перспективы ремонта дорог в частном секторе.
Дороги с твердым покрытием в частном секторе появляются с трудом. Из отчетов городской администрации следует, что в Липецке - 602,3 км автодорог. Их них по состоянию на 2012 год – с грунтовым покрытием – 94 километра.  

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов похвалился тем, что в последние два года с дорогами в частном секторе дела обстоят как никогда хорошо. Только в прошлом году  отремонтированы дороги на 19 улицах частного сектора общей протяженностью 21 200 метров. Большими картами отремонтированы еще четыре улицы общей длиной 3,1 км, отсыпаны асфальтобетонной крошкой 22 участка дорог в частном секторе, шлаком - 8,3 км дорог в поселке «Радужный» в районе Желтых Песков. Отремонтированы 1,8 км второстепенных дорог, примыкающих к улице 50 лет НЛМК, по улицам Фрунзе, Чкалова, Депутатской, проезду Колхозному.

Николай Дергунов сообщил, что в этом году в муниципальные контракты на ремонт дорог по нацпроекту «БКД» попадут семь улиц частного сектора общей длиной 7,9 км – Воронежская, 3-го Сентября, Юрия Смирнова, Пожарского, Вавилова, Сливовая, Добровская. При наличии дополнительного финансирования можно будет отремонтировать еще и другие дороги.

- А почему в вашем отчете ни слова не сказано о том, куда попадет асфальтобетонная крошка, которую срежут при ремонте дорог? – спросил у председателя департамента депутат Сергей Сазонов.

- Этот материал пойдет на отсыпку дорог в частном секторе. Перечень дорог, которые попадут под это, будет обсуждать позже. Мы приняли решение, что рационально отсыпать такой крошкой те дороги, которые уже имеют твердое основание: в щебне или шлаке. Просто засыпать землю крошкой бессмысленно, – сказал Николай Дергунов.

Председатель депутатской комиссии Борис Понаморев предложил чиновникам разработать подпрограмму строительства и ремонта дорог в частном секторе. Депутаты  поручили администрации города проработать это задание с учетом имеющихся источников финансирования и очередности работ.
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#дорожные работы
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Комментарии (3)

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Сергей

2 минуты назад
Вчера в снег сыпали асфальт перед Сокольским мостом
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ded

26 минут назад
оxpeнеть! поумнели штоле ? ))
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Предлагают

46 минут назад
Многодетным в огороде обсыпать.
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