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сегодня, 14:38
Россияне получат увеличенную пенсию уже в феврале
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Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале.
Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере - проиндексированную на 8,6%, - рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Она отметила, что за январь после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%, - передает ТАСС.
"Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято", - добавила Бибикова.
Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение.
Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.
Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей.
Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
Она отметила, что за январь после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%, - передает ТАСС.
"Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято", - добавила Бибикова.
Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение.
Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.
Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей.
Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
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