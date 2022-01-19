В России

сегодня, 14:38

Россияне получат увеличенную пенсию уже в феврале

160
#пенсия #индексация

Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале.

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере - проиндексированную на 8,6%, - рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она отметила, что за январь после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%, - передает ТАСС.

"Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято", - добавила Бибикова.

Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение.

Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд рублей.

Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
160
#пенсия #индексация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Свердловской области сократится перечень мест с пропускной системой по QR-кодам
#QR-код
В Свердловской области сократится перечень мест с пропускной системой по QR-кодам

сегодня, 14:00

В России
Поклонская по личным причинам не станет вступать в должность посла в Кабо-Верде
#Поклонская
Поклонская по личным причинам не станет вступать в должность посла в Кабо-Верде

сегодня, 13:02

В России
В РФ принят закон о расширении прав на маткапитал одиноких отцов
#маткапитал #отцы
В РФ принят закон о расширении прав на маткапитал одиноких отцов

сегодня, 12:01

В России
#торговля #цены #инфляция
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции

вчера, 17:37

В России
#коронавирус
Ученые рассказали о вероятности импотенции из-за фиброза легких при коронавирусе

вчера, 17:32

В России
Срок карантина для заболевших коронавирусом сократится до 7 дней
#коронавирус #карантин
Срок карантина для заболевших коронавирусом сократится до 7 дней

вчера, 17:00

В России