Два автобуса столкнулись на Кольцевой

По счастливой случайности, никто не пострадал.



Днем в Липецке на остановке «Кольцевая» столкнулись два рейсовых автобуса — в 330-й «Мерседес» въехал «Волгобас», следовавший по 8-му маршруту.Как сообщают очевидцы, в салонах было мало пассажиров, и ДТП обошлось без пострадавших. Также они рассказали, что асфальт в остановочном кармане был покрыт льдом, поэтому водитель «Мерседеса» не смог вовремя остановить автобус.