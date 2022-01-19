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Два автобуса столкнулись на Кольцевой

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#ДТП #автобус
Два автобуса столкнулись на Кольцевой

По счастливой случайности, никто не пострадал.

Днем в Липецке на остановке «Кольцевая» столкнулись два рейсовых автобуса — в 330-й «Мерседес» въехал «Волгобас», следовавший по 8-му маршруту.

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Как сообщают очевидцы, в салонах было мало пассажиров, и ДТП обошлось без пострадавших. Также они рассказали, что асфальт в остановочном кармане был покрыт льдом, поэтому водитель «Мерседеса» не смог вовремя остановить автобус.

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#ДТП #автобус

Комментарии (13)

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Липчанка

11 минут назад
Потому все водятлы обнаглели, только и висят на телефонах и участвуют в гонках. Теперь вопрос к ним - вы успели сегодня везде?
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Ал1

13 минут назад
Стыдоба ! СТРАНА ПОБЕДИТЕЛЬ перевозит людей на автобусах ,которые в германии давно списаны и их эксплуатация там не допустима . ,а у нас все попрет , лишь.бы бабло капало.
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житель

13 минут назад
почему власти должны влиять на перевозчиков из за того, что дороги в ужасном состоянии, под снегом лед, и водитель муниципального маршрута не мог остановить свой автобус, кто виноват в этом........ власть, но не автобусники. пожалуйста жители нашего города, пересмотрите свое отношение к водителям, вы скоро будите пешком ходить уже никто не хочет идти работать на автобус. потому, что вы хамите , оскорбляете, унижаете водителей, вас силой не тащат в салон, давайте будем добрее.
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Москвич

29 минут назад
Липецкие власти вы что не можете повлиять на перевозчиков? Сколько уже ДТП с автобусами? А сколко народа подавили? Или вы ждете купиша? уваркина аууу.
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Арбат

42 минуты назад
Эти водятлы те ещё ездуны, с любой полосы в любую сторону.
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Землянин

43 минуты назад
Судя по фот Мерседес как раз таки остановился, а Волгабас нет.
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аналитик

45 минут назад
отобрать у ИП хлебные марщруты . отдать их муниципалам . а они пусть не выгодные маршруты обкатают и настроят
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Бюджетники - голосовать как прикажут

сегодня, 13:11
Автобусники обнаглели, в свой карман не заезжают, чтоб задний не обогнал его, оставаясь на 2й полосе, мешая потоку! Вот типичная ситуация на ФОТО! В городе тет хозяина, одни "эффективные менеджеры"
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1

сегодня, 13:11
Какой будет комментарий департамента транспорта? Водитель в форме?
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Артем

сегодня, 12:57
какой яркий №330
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