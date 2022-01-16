Семеро липчан за сутки умерли от COVID

Количество выздоровевших перевалило за 80 тысяч человек.

В Липецкой области за минувшие сутки немного подросло количество заболевших коронавирусом.

По данным сайта, споркоронавирус.рф, COVID был обнаружен у 219-ти жителей региона (днём ранее заболели 186 человек). Зараза свела в могилу семерых жителей области (за предыдущие сутки умерли 8 человек). Вылечились от заразы 219 липчан (до этого 337).

Всего с начала пандемии в Липецкой области заболел 86 071 человек, 2 928 умерли, 80 161 вылечился.

За минувшие сутки 85 регионов России выявлены 29 230 случаев заражения COVID, умерли 686 человек.

За всё время в РФ от коронавируса официально зарегистрировано 321 320 смертей. Продолжают лечение 909 792 человека. Количество тестов на COVID давно перевалило за полмиллиона в сутки.