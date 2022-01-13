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Размер маткапитала в России с 1 февраля увеличится до 524,5 тыс. рублей

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#маткапитал #выплаты

Сейчас сумма материнского капитала по сертификату за рождение первого ребенка составляет 483 882 рублей, а за второго - 639,432 рублей.

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля 2022 года составит 524,5 тысяч рублей, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка.

"Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тысяч рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе Минтруда России.

Маткапитал будет проиндексирован на 8,4% с 1 февраля.

"Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", - рассказали в министерстве, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

"Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля", - подчеркнули в министерстве, отметив, что средства, необходимые для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет.

По поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, изменяющий с 2022 года и порядок индексации материнского капитала.
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#маткапитал #выплаты

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