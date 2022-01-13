сегодня, 14:09
Размер маткапитала в России с 1 февраля увеличится до 524,5 тыс. рублей
Сейчас сумма материнского капитала по сертификату за рождение первого ребенка составляет 483 882 рублей, а за второго - 639,432 рублей.
После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка.
"Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тысяч рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе Минтруда России.
Маткапитал будет проиндексирован на 8,4% с 1 февраля.
"Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", - рассказали в министерстве, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.
"Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля", - подчеркнули в министерстве, отметив, что средства, необходимые для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет.
По поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, изменяющий с 2022 года и порядок индексации материнского капитала.