Происшествия

24 минуты назад

Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП

2 414
#авария #ДТП
2
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП

Прокуратура области организовала проверку исполнения уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

12 января  на 292 километре автодороги Орёл-Тамбов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей.

«Массовое ДТП  стало основанием для организации прокуратурой  области совместно с ГИБДД УМВД России по Липецкой области  проверки  исполнения уполномоченными органами и специализированными дорожными службами  федерального законодательства  о безопасности дорожного движения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. 

Проверка поручена прокуратуре Правобережного района Липецка. 
2 414
#авария #ДТП
2

Комментарии (2)

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Житель Сокола

7 минут назад
Дорога была не посыпана, даже на фото видно.
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Житель Сокола

9 минут назад
Дорога была чистая, практически без снега (снег лежал по краям), асфальт был чистый но не обработанный пескосоляной смесью. Проехал с Сокола до Сырского рудника и обратно, посыпано было только в районе ПЭКа.
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