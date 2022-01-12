24 минуты назад
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП
Прокуратура области организовала проверку исполнения уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
«Массовое ДТП стало основанием для организации прокуратурой области совместно с ГИБДД УМВД России по Липецкой области проверки исполнения уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Проверка поручена прокуратуре Правобережного района Липецка.
Житель Сокола
Житель Сокола