Общество

50 минут назад

Первый свадебный бум 2022 года будет 22 января

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#свадебный бум
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Первый свадебный бум 2022 года будет 22 января

Начался свадебный сезон 2022 года. Традиционно время с Крещения до Масленицы остается популярным среди желающих заключить брак. К тому же, основная масса красивых дат этого года приходится именно на январь и февраль.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка в пятницу 21.01.2022 зарегистрируют свои отношения десять пар. В субботу 22.01.2022 - 59 пар молодоженов. Больше всего пар - 27 - примет отдел торжественной регистрации брака на улице Ленина, 15 - Октябрьский ЗАГС, по пять – распишутся в Левобережном и Правобережном, семь – в Советском.

Значительно меньше союзов липчане заключат в феврале. Это связано с тем, что даты 02.02.2022 и 22.02.2022 выпадают на будние дни. При этом 2 и 22 февраля в городских ЗАГСах в общей сложности заключат 23 брака.

Стать супругами в последние дни перед постом 4 и 5 марта - пока изъявили желание только четыре пары. Как отмечают в управлении ЗАГС, прием заявлений на регистрацию брака в эти даты еще продолжается.

В связи с эпидемией церемонии бракосочетания во всех ЗАГСах Липецка проводятся с соблюдением профилактических норм. На каждую пару отводится ровно 20 минут. В зале для регистрации могут находиться не более 10 человек.



2 336
#свадебный бум
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Комментарии (2)

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Гость

33 минуты назад
а самая красивая в этом году дата 22.02.2022)))
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Блин, "красивые даты"...

40 минут назад
Все равно их многие забывают, особенно мужики))
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