50 минут назад
Первый свадебный бум 2022 года будет 22 января
Начался свадебный сезон 2022 года. Традиционно время с Крещения до Масленицы остается популярным среди желающих заключить брак. К тому же, основная масса красивых дат этого года приходится именно на январь и февраль.
Значительно меньше союзов липчане заключат в феврале. Это связано с тем, что даты 02.02.2022 и 22.02.2022 выпадают на будние дни. При этом 2 и 22 февраля в городских ЗАГСах в общей сложности заключат 23 брака.
Стать супругами в последние дни перед постом 4 и 5 марта - пока изъявили желание только четыре пары. Как отмечают в управлении ЗАГС, прием заявлений на регистрацию брака в эти даты еще продолжается.
В связи с эпидемией церемонии бракосочетания во всех ЗАГСах Липецка проводятся с соблюдением профилактических норм. На каждую пару отводится ровно 20 минут. В зале для регистрации могут находиться не более 10 человек.
Гость
Блин, "красивые даты"...