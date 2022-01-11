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В Воронежской области отчим 2 года издевался над детьми
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42-летний мужчина заключен под стражу.
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенном в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц по п.п. «а»,«г» ч.2 ст. 117 УК РФ, - сообщает СУ СК РФ по региону.
Следствием было установлено, что обвиняемый проживал в квартире на улице Ростовской города Воронеже совместно с супругой и 2-летним ребенком, а также несовершеннолетними детьми женщины: 9-летней девочкой и мальчиком в возрасте 11 лет. В период с июня 2019 года по июль 2021 года данный мужчина на почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял побои пасынку и падчерице, нанося им удары руками и ногами в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания, оставлял их без присмотра и продуктов питания на продолжительное время, а также иными способами издевался над детьми, - отмечается в сообщении.
Мужчина был заключен под стражу. В ходе предварительного следствия отчим детей вину признал частично, утверждая, что применял силу лишь в воспитательных целях. Несмотря на это, следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных экспертиз, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.
Дети переданы на воспитание родному отцу, 2-летний мальчик помещен в специализированное учреждение для детей. Кроме того, органами опеки и попечительства в суд направлено исковое заявление о лишении матери детей и обвиняемого родительских прав.
Следствием было установлено, что обвиняемый проживал в квартире на улице Ростовской города Воронеже совместно с супругой и 2-летним ребенком, а также несовершеннолетними детьми женщины: 9-летней девочкой и мальчиком в возрасте 11 лет. В период с июня 2019 года по июль 2021 года данный мужчина на почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял побои пасынку и падчерице, нанося им удары руками и ногами в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания, оставлял их без присмотра и продуктов питания на продолжительное время, а также иными способами издевался над детьми, - отмечается в сообщении.
Мужчина был заключен под стражу. В ходе предварительного следствия отчим детей вину признал частично, утверждая, что применял силу лишь в воспитательных целях. Несмотря на это, следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных экспертиз, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.
Дети переданы на воспитание родному отцу, 2-летний мальчик помещен в специализированное учреждение для детей. Кроме того, органами опеки и попечительства в суд направлено исковое заявление о лишении матери детей и обвиняемого родительских прав.
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