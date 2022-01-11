В России

сегодня, 13:14

В Воронежской области отчим 2 года издевался над детьми

175
#истязание #дети

42-летний мужчина заключен под стражу.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенном в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц по п.п. «а»,«г» ч.2 ст. 117 УК РФ, - сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием было установлено, что обвиняемый проживал в квартире на улице Ростовской города Воронеже совместно с супругой и 2-летним ребенком, а также несовершеннолетними детьми женщины: 9-летней девочкой и мальчиком в возрасте 11 лет. В период с июня 2019 года по июль 2021 года данный мужчина на почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял побои пасынку и падчерице, нанося им удары руками и ногами в область головы и других частей тела, от которых последние испытывали физическую боль и психические страдания, оставлял их без присмотра и продуктов питания на продолжительное время, а также иными способами издевался над детьми, - отмечается в сообщении.

Мужчина был заключен под стражу. В ходе предварительного следствия отчим детей вину признал частично, утверждая, что применял силу лишь в воспитательных целях. Несмотря на это, следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных экспертиз, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

Дети переданы на воспитание родному отцу, 2-летний мальчик помещен в специализированное учреждение для детей. Кроме того, органами опеки и попечительства в суд направлено исковое заявление о лишении матери детей и обвиняемого родительских прав.
175
#истязание #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кремле подтвердили позицию по индексации пенсий
#индексация #пенсии #инфляция
1
В Кремле подтвердили позицию по индексации пенсий

сегодня, 12:41

В России
В России прогнозируют рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в начале февраля
#коронавирус #омикрон #штамм
В России прогнозируют рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в начале февраля

сегодня, 11:26

В России
В России могут ввести продуктовые карточки при росте цен
#цены #продуктовые карточки
В России могут ввести продуктовые карточки при росте цен

сегодня, 10:51

В России
Ставки по ипотеке в 2022 году достигнут двузначных значений

вчера, 17:04

В России
#нарушение тишины
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины

вчера, 17:02

В России
В Госдуме предлагают снизить налоги для бедных россиян
#налоги #НДФЛ
1
В Госдуме предлагают снизить налоги для бедных россиян

вчера, 17:00

В России