Коронавирус

сегодня, 11:51

За сутки в Липецкой области выявили 114 случаев COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 114 случаев COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения: 11 января 2021 года были выявлены 166 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 114 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 154 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 277 случаев COVID-19, выздоровели 78 809 человек, умерли 2 892 человека.

В России за сутки выявлены 17 525 случаев COVID-19, выздоровели 25 216 человек, умерли — 783 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 10 684 204 случая COVID-19, выздоровели 9 732 018 человек, умерли — 317 687 человек.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Вообще то

12 минут назад
идет подьем заболеваемости в мире...теперь рост в Москве....к концу недели можно предположить дойдет и до нас....
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Ооо опять началось

49 минут назад
Смотрите, смотрите сейчас к концу января такую жуткую статистику наврут, такого страха будут гнать и все что принять закон о qr кодах. Им не здоровье ваше нужно а подчинение
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