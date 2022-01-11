Коронавирус
сегодня, 11:51
За сутки в Липецкой области выявили 114 случаев COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения: 11 января 2021 года были выявлены 166 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 114 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 154 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 277 случаев COVID-19, выздоровели 78 809 человек, умерли 2 892 человека.
В России за сутки выявлены 17 525 случаев COVID-19, выздоровели 25 216 человек, умерли — 783 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 684 204 случая COVID-19, выздоровели 9 732 018 человек, умерли — 317 687 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 277 случаев COVID-19, выздоровели 78 809 человек, умерли 2 892 человека.
В России за сутки выявлены 17 525 случаев COVID-19, выздоровели 25 216 человек, умерли — 783 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 684 204 случая COVID-19, выздоровели 9 732 018 человек, умерли — 317 687 человек.
2 477
Вообще то
Ооо опять началось