5 минут покатался – год посиди

Любителя пьяной езды снова поймали за рулем подшофе.

Жителя Усмани признали виновном в повторном нарушении правил дорожного движения и отправили в колонию, сообщает пресс-служба Усманского районного суда Липецкой области. Усманца осудили за то, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от медосвидетельствования.



Судом установлено, что 3 февраля 2021 года житель Усмани был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, за отказ от тестирования на опьянение. Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.



Уже 26 февраля 2021 года в 16:50 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. В 16:55 он ехал по улице Октябрьской села Октябрьское Усманского района, где был остановлен участковым уполномоченным полиции. После этого на место прибыли инспекторы ДПС ОГИБДД, которые заметили у мужчины признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. В 17:00 он был отстранен от управления автомобилем. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, который пройти это освидетельствование согласился. Алкотестер зафиксировал состояние алкогольного опьянения.



При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного троих малолетних детей. В качестве отягчающих наказание обстоятельств суд признал наличие в действиях мужчины рецидива преступлений, поскольку он совершил умышленное преступление, имея непогашенную судимость за ранее совершенное умышленное преступление.



Суд назначил реальный срок. Любитель пьяной езды проведет в исправительной колонии строгого режима год. Еще 2,5 года он не сможет легально сесть за руль транспорта.