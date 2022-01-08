Происшествия

сегодня, 08:55

Ссора, угон, погоня, ДТП и побег: итог конфликта на Центральном рынке

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#авария #ДТП
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Ссора, угон, погоня, ДТП и побег: итог конфликта на Центральном рынке

36-летний липчанин из мести угнал машину возлюбленной и попал в ДТП. Мужчина предстанет перед судом.

В отдел полиции обратился 64-летний липчанин. Мужчина пояснил, что неизвестный совершил угон его автомобиль «Toyota».

Как оказалось, что утром мужчина привез свою дочь на рынок, где у нее торговая точка. Оставив дочери ключи от автомобиля, мужчина ушел по своим делам. Поскольку на улице было холодно девушка запустила двигатель транспортного средства, оставив ключи в замке зажигания. Через некоторое время к ней пришел сожитель и между ними произошла ссора. Позже мужчина ушел, а девушка начала принимать покупателей. Вскоре торговка увидела, что ее автомобиль начал уезжать. Остановив первую попавшуюся машину, она попросила водителя поехать за своим автомобилем. На улице Циолковского она увидела ДТП, куда попал автомобиль отца и еще два транспортных средства. Очевидцы сообщили, что водитель «Toyota» покинул место ДТП в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции установили, что к угону причастен 36-летний сожитель девушки. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, в отношении мужчины составлено 46 административных протоколов за неуплату штрафов. Общая сумма задолженности составляет свыше 80 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Липчанин

2 минуты назад
Альфонсы они такие
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Берия

13 минут назад
А работала бы на заводе, была бы заводчанка.
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поц

27 минут назад
Нормальный чувак.Живет за счет торговки.....
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