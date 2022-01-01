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34 минуты назад

Греческий ученый: пандемия закончится 20 февраля

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Волна заражений "омикрон"-штаммом закончится к 20 февраля и, скорее всего, это будет последняя мутация коронавируса. Об этом заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис, сообщает РЕН ТВ.

Ученый сослался на математическую модель развития коронавируса. Она "волновая", и после пика всегда происходит спад. По ней, до 20-22 февраля прогнозируется ежедневное заражение до 66 тысяч человек. Это значит, что случаев инфицирования может быть больше.

 "Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", - заявил Сарияннис.

Возможно, по его выражению, это будет и последним "рычанием" коронавируса. "Но даже если "омикрон" - это последний прыжок коронавируса, который мы наблюдаем, что очень вероятно, не должна ни в коем случае преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и закончим", - добавил ученый.
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