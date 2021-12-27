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33 минуты назад
Под Ижевском разбился вертолет Ми-2
Вертолёт Ми-2 упал в Удмуртии, в Якшур-Бодьинском районе.
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились три человека: два пилота и пассажир.
"Вертолет разбился в Якшур-Бодьинском районе. На борту два пилота и пассажир", - сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). О судьбе находившихся на борту вертолета людей не уточняется.
Известно, что находившиеся на борту занимались обследованием нефтепровода.
Борт вылетел из Казани. К месту крушения выдвинулись спасатели.
Сообщается, что пилот разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2 вышел на связь с экстренными службами после крушения.
В МЧС России подтвердили жесткую посадку вертолета в Удмуртии и уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились два человека.
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики. "Экипаж сам позвонил в службу 112", - отметил Семенов.
По данным прокуратуры, погибших нет, на борту было два человека, они вышли на связь, - передает ТАСС.
"Вертолет разбился в Якшур-Бодьинском районе. На борту два пилота и пассажир", - сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). О судьбе находившихся на борту вертолета людей не уточняется.
Известно, что находившиеся на борту занимались обследованием нефтепровода.
Борт вылетел из Казани. К месту крушения выдвинулись спасатели.
Сообщается, что пилот разбившегося под Ижевском вертолета Ми-2 вышел на связь с экстренными службами после крушения.
В МЧС России подтвердили жесткую посадку вертолета в Удмуртии и уточнили, что, по предварительным данным, на борту находились два человека.
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе республики. "Экипаж сам позвонил в службу 112", - отметил Семенов.
По данным прокуратуры, погибших нет, на борту было два человека, они вышли на связь, - передает ТАСС.