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В Красноярском крае мужчину подозревают в убийстве своей семьи

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#убийство #самоубийство

На месте происшествия обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями.

27 декабря 2021 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края, - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, малолетнего по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным следствия, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и 7-летней дочери. Установлено, что между супругами шел бракоразводный процесс, мужчина и женщина не проживали вместе. 26 декабря 2021 года мужчина пришел в квартиру по месту жительства супруги, чтобы навестить детей. Утром следующего дня тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины, - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина покончил жизнь самоубийством.

Расследование уголовного дела продолжается.
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#убийство #самоубийство

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