Здоровье
сегодня, 11:19
Более семи тысяч липецких школьников переведены на дистанционное обучение
2 906
В области полностью закрыты на карантин семь школ и один детских сад.
В Липецкой области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ шесть школ: школы № 10, 16, 42, 46 и 62 в Липецке и школа № 2 в Добринке. Школа №68 Липецка сегодня вернулась к занятиям.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, полностью закрыт один детский сад - садик «Полянка» в селе Новополянье Чаплыгинского района.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 309 классов в 64 школах. Для 7066 учащихся организовано дистанционное обучение.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также одна группа в одном детском саду. Дома остаются 24 малыша.
По данным пресс-службы администрации Липецка, в городе на больничном находятся порядка шести тысяч детей, это 10,2% от общего числа учеников, и 110 учителей, или 3,6% педагогического состава.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, полностью закрыт один детский сад - садик «Полянка» в селе Новополянье Чаплыгинского района.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 309 классов в 64 школах. Для 7066 учащихся организовано дистанционное обучение.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также одна группа в одном детском саду. Дома остаются 24 малыша.
По данным пресс-службы администрации Липецка, в городе на больничном находятся порядка шести тысяч детей, это 10,2% от общего числа учеников, и 110 учителей, или 3,6% педагогического состава.
2 906
Еще в рубрике
07.12.2021 13:20Здоровье
07.12.2021 11:34Здоровье
родитель
Mikl