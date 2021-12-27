Более семи тысяч липецких школьников переведены на дистанционное обучение

В области полностью закрыты на карантин семь школ и один детских сад.

В Липецкой области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ шесть школ: школы № 10, 16, 42, 46 и 62 в Липецке и школа № 2 в Добринке. Школа №68 Липецка сегодня вернулась к занятиям.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, полностью закрыт один детский сад - садик «Полянка» в селе Новополянье Чаплыгинского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 309 классов в 64 школах. Для 7066 учащихся организовано дистанционное обучение.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также одна группа в одном детском саду. Дома остаются 24 малыша.



По данным пресс-службы администрации Липецка, в городе на больничном находятся порядка шести тысяч детей, это 10,2% от общего числа учеников, и 110 учителей, или 3,6% педагогического состава.



