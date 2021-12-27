В России
сегодня, 10:24
ЦБ РФ будет контролировать все денежные переводы россиян
В отдельных случаях регулятор может запрашивать информацию по отдельным операциям.
Центробанк (ЦБ) России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные.
Регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.
Центробанк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, - рассказали РБК три источника на платежном рынке.
Представитель регулятора заявил, что главная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.
Отмечается, что использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.
Известно, что в отчет должны будут включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и другие.
В регуляторе пояснили, что к p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.
Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаяхрегулятор может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).
Регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.
Центробанк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, - рассказали РБК три источника на платежном рынке.
Представитель регулятора заявил, что главная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.
Отмечается, что использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.
Известно, что в отчет должны будут включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и другие.
В регуляторе пояснили, что к p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.
Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаяхрегулятор может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).