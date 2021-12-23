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26 декабря в Липецке ограничат продажу алкоголя

5 1494
#алкоголь
3
26 декабря в Липецке ограничат продажу алкоголя
В воскресенье, 26 декабря, состоится ряд предновогодних мероприятий по следующим адресам:

- 14.00-20.00, фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого;

- 18.00-20.00, открытие катка на площади у дворца спорта «Звёздный», Терешковой, 13.

Кроме того, пройдут мероприятия акции «Зажигаем новогодние ёлки»:

- 15.30-16.30, парк Металлургов;

- 15.30-16.30, «ДК «Матыра» ул.Энергостроителей, 5а

- 16.00-17.00, площадь Клименкова,   

- 16.10-17.10, детский парк «Сказка»,

- 16.40-17.40, площадь Константиновой,

- 16.40-17.40, ДК «Рудничный» ул.Ударников, 13,

- 17.00-18.00, парк Победы,

- 17.10-18.10, площадь у ДК «Студёновский», ул.Шкатова, 25,

- 17.30-18.30, парк «Быханов сад».

Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.

5 1494
#алкоголь
3

Комментарии (5)

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Марфа Васильевна Я

8 минут назад
Я от скудоумия лучше "шутки" и не могу придумать долгое время.Простите...
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Зимний рыбак

9 минут назад
Губернатор разрешил чтоб на ёлке был народ Омикрон на не помеха на хрена нам QR-код
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Пипецкий ГавМяв

9 минут назад
Ура! В Липецке Новый Год 26 декабря будет! :)
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Марфа Васильевна Я

19 минут назад
а когда QR- коды отменят ?! не могу до сих пор купить тёплую зимнюю одежду , хожу в осеней , мёрзну ...
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Витек

сегодня, 17:14
А ковид ограничения на массовые мероприятия уже отменили?
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