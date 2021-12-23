26 декабря в Липецке ограничат продажу алкоголя

В воскресенье, 26 декабря, состоится ряд предновогодних мероприятий по следующим адресам:



- 14.00-20.00, фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого;



- 18.00-20.00, открытие катка на площади у дворца спорта «Звёздный», Терешковой, 13.



Кроме того, пройдут мероприятия акции «Зажигаем новогодние ёлки»:



- 15.30-16.30, парк Металлургов;



- 15.30-16.30, «ДК «Матыра» ул.Энергостроителей, 5а



- 16.00-17.00, площадь Клименкова,



- 16.10-17.10, детский парк «Сказка»,



- 16.40-17.40, площадь Константиновой,



- 16.40-17.40, ДК «Рудничный» ул.Ударников, 13,



- 17.00-18.00, парк Победы,



- 17.10-18.10, площадь у ДК «Студёновский», ул.Шкатова, 25,



- 17.30-18.30, парк «Быханов сад».



Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.



