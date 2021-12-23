Общество
сегодня, 16:58
26 декабря в Липецке ограничат продажу алкоголя
В воскресенье, 26 декабря, состоится ряд предновогодних мероприятий по следующим адресам:
- 14.00-20.00, фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого;
- 18.00-20.00, открытие катка на площади у дворца спорта «Звёздный», Терешковой, 13.
Кроме того, пройдут мероприятия акции «Зажигаем новогодние ёлки»:
- 15.30-16.30, парк Металлургов;
- 15.30-16.30, «ДК «Матыра» ул.Энергостроителей, 5а
- 16.00-17.00, площадь Клименкова,
- 16.10-17.10, детский парк «Сказка»,
- 16.40-17.40, площадь Константиновой,
- 16.40-17.40, ДК «Рудничный» ул.Ударников, 13,
- 17.00-18.00, парк Победы,
- 17.10-18.10, площадь у ДК «Студёновский», ул.Шкатова, 25,
- 17.30-18.30, парк «Быханов сад».
Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.
- 14.00-20.00, фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого;
- 18.00-20.00, открытие катка на площади у дворца спорта «Звёздный», Терешковой, 13.
Кроме того, пройдут мероприятия акции «Зажигаем новогодние ёлки»:
- 15.30-16.30, парк Металлургов;
- 15.30-16.30, «ДК «Матыра» ул.Энергостроителей, 5а
- 16.00-17.00, площадь Клименкова,
- 16.10-17.10, детский парк «Сказка»,
- 16.40-17.40, площадь Константиновой,
- 16.40-17.40, ДК «Рудничный» ул.Ударников, 13,
- 17.00-18.00, парк Победы,
- 17.10-18.10, площадь у ДК «Студёновский», ул.Шкатова, 25,
- 17.30-18.30, парк «Быханов сад».
Согласно действующему законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за два часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания.
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