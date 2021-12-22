Общество

22 минуты назад

На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
23 декабря с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 60 по улице Гоголя для ремонтных работ по заявке ООО «Андромеда». 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 68 по улице Семашко, № 61а по улице Гагарина, №№ 14, 14а, 16, 17, 31, 31а по улице Желябова, № 15 по улице Угловой, №№ 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37/6 по улице Плеханова, № 3 на площади Плеханова – ЛГЭК будет устранять утечку и менять запорную арматуру на участке. 

С 10:00 до 12:00 без холодной воды останутся жители верхних этажей дома № 38 по улице Космонавтов.

С 12:00 до 15:00 не будет холодной воды на верхних этажах домов №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской. 

С 10:00 до 13:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды жителям верхних этажей домов №№ 16, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15 микрорайоне и № 70 по улице Водопьянова. 
Подвоз воды на участки будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения

Комментарии (1)

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Серж

15 минут назад
Это у лгэк так в привычку войдёт, квадратных будет летом воду отключать а лгэк зимой. Красота
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