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Суда с СПГ экстренно меняют курс с Азии на Европу из-за скачка цен на газ
Танкеры, заполненные сжиженным природным газом (СПГ), которые плыли в Азию, меняют направление на Европу, где взлетели цены на газ.
В связи с тем, что в хранилищах находятся низкие запасы газа, страны Евросоюза готовы платить за топливо больше, - пишет также портал EADaily, ссылаясь на издание Bloomberg.
"Суда <...> в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", — сообщает газета.
Стоимость котировок в последние дни резко выросла, и накануне поставила новый рекорд — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Потом, к закрытию торговой сессии, они опустились почти до 2100 долларов, что все равно более чем на 22% выше расчетной цены понедельника.
"Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", — сообщил глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу.
По его словам, это ведет к росту спроса, из-за чего танкеры и меняют направление транспортировки газа. Разница между стоимостью топлива на европейском и азиатском рынке сейчас максимальная: так, по данным Platts, спотовые поставки в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии.
"Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", — заявил аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.
Он отметил, что Royal Dutch Shell, подписавшая контракт с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский газ в Великобританию, впервые с 2019 года. С конца октября туда поставили семь таких грузо. В итоге, как ожидают источники издания, до конца года в Европу прибудут на 15-20 танкеров больше обычного, и столько же в январе, - передает РИА Новости.