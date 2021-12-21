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32 минуты назад

В Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ до 20 января

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#QR-код #общественные места
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил посещать торговые центры региона без QR-кодов до 20 января 2022 года.

В своём Instagram глава региона рассказал, что принятые меры доказали свою эффективность и заболеваемость постепенно пошла на спад.

"Всё вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей", - отметил губернатор.

"Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых всё меньше случаев болезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код", - написал на своей странице чиновник.

"Еще одно решение - с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодами", - уточнил Куйвашев.

Однако он отметил, что в случае, если ситуации будет ухудшаться, то ограничения будут возвращены.
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#QR-код #общественные места

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