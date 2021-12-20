Поедем, красотка, кататься: где в Липецке можно прокатиться на коньках и лыжах

Для любителей зимних видов спорта на территории города зальют более 20 ледовых площадок и подготовят восемь лыжных трасс. Катки появятся во дворах, на территории школ и учреждений спорта, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Планируется, что ледовые арены появятся рядом со школами № 8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69.

Покататься на коньках и поиграть в хоккей горожане смогут во дворах. Муниципальное учреждение «Спортивный город» планирует залить хоккейные коробки по адресам:

ул. 50 лет НЛМК, 3;

ул. 60 лет СССР, 6;

пер. Виноградный, 1;

ул. Космонавтов, 6;

ул. Кривенкова, 17;

ул. Терешковой, 10/3;

ул. Циолковского, 37/2.



Также, силами работников детско-юношеского центра «Спортивный» для жителей Силикатного будет организован каток на хоккейной коробке на Архангельской, 10 а. К наморозке льда специалисты приступят в ближайшие дни. Так как хоккейные коробки подвержены влиянию неустойчивой погоды, подготовка площадок проходит в несколько этапов: сначала создается снежная подушка, которая плотно утрамбовывается, а уже потом производится многократная заливка.



Скоро должен открыться каток у «Звездного». Катки с пунктами проката будут этой зимой работать в Нижнем парке, у спорткомплексов «Пламя», «Липецкий металлург», «Сокол». Уже работает каток в парке Победы.



Покататься на лыжах можно будет в парках Липецка - Победы, Нижнем, НЛМК и Свободный Сокол. Лыжные трассы с прокатом инвентаря появятся и на базе спорткомплексов - «Пламя» и «Липецкий металлург». В том числе, по традиции трассы откроются в районе Каменного лога и на стадионе «Янтарь».