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сегодня, 17:18

Поедем, красотка, кататься: где в Липецке можно прокатиться на коньках и лыжах

4 560
#каток
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Поедем, красотка, кататься: где в Липецке можно прокатиться на коньках и лыжах

Для любителей зимних видов спорта на территории города зальют более 20 ледовых площадок и подготовят восемь лыжных трасс. Катки появятся во дворах, на территории школ и учреждений спорта, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Планируется, что ледовые арены появятся рядом со школами № 8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69.
Покататься на коньках и поиграть в хоккей горожане смогут во дворах. Муниципальное учреждение «Спортивный город» планирует залить хоккейные коробки по адресам:
ул. 50 лет НЛМК, 3;
ул. 60 лет СССР, 6;
пер. Виноградный, 1;
ул. Космонавтов, 6;
ул. Кривенкова, 17;
ул. Терешковой, 10/3;
ул. Циолковского, 37/2.

Также, силами работников детско-юношеского центра «Спортивный» для жителей Силикатного будет организован каток на хоккейной коробке на Архангельской, 10 а. К наморозке льда специалисты приступят в ближайшие дни. Так как хоккейные коробки подвержены влиянию неустойчивой погоды, подготовка площадок проходит в несколько этапов: сначала создается снежная подушка, которая плотно утрамбовывается, а уже потом производится многократная заливка.

Скоро должен открыться каток у «Звездного». Катки с пунктами проката будут этой зимой работать в Нижнем парке, у спорткомплексов «Пламя», «Липецкий металлург», «Сокол». Уже работает каток в парке Победы.

Покататься на лыжах можно будет в парках Липецка - Победы, Нижнем, НЛМК и Свободный Сокол. Лыжные трассы с прокатом инвентаря появятся и на базе спорткомплексов - «Пламя» и «Липецкий металлург». В том числе, по традиции трассы откроются в районе Каменного лога и на стадионе «Янтарь».
4 560
#каток
3

Комментарии (4)

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Звёздный

7 минут назад
Каток у Звёздного забором отгородят? Половина площади будет ларьком перегорожена, а вторая катком и площади ноль останется. Уберите каток с ларьком с площади за Звёздный. Там специальное место под каток всю жизнь было
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пенсионер

18 минут назад
за Звездным, коробка как музейный экспонат ПОЛУЧАЕТСЯ?
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Ссёлки

46 минут назад
Молодёжь скоро почистит хоккейную площадку,и мы будем кататься.
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Куриный кот

сегодня, 17:23
У Звёздного коробка заросла бурьяном, спасибо за заботу эффективным менеджерам!
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