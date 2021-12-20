сегодня, 17:18
Поедем, красотка, кататься: где в Липецке можно прокатиться на коньках и лыжах
Для любителей зимних видов спорта на территории города зальют более 20 ледовых площадок и подготовят восемь лыжных трасс. Катки появятся во дворах, на территории школ и учреждений спорта, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Покататься на коньках и поиграть в хоккей горожане смогут во дворах. Муниципальное учреждение «Спортивный город» планирует залить хоккейные коробки по адресам:
ул. 50 лет НЛМК, 3;
ул. 60 лет СССР, 6;
пер. Виноградный, 1;
ул. Космонавтов, 6;
ул. Кривенкова, 17;
ул. Терешковой, 10/3;
ул. Циолковского, 37/2.
Также, силами работников детско-юношеского центра «Спортивный» для жителей Силикатного будет организован каток на хоккейной коробке на Архангельской, 10 а. К наморозке льда специалисты приступят в ближайшие дни. Так как хоккейные коробки подвержены влиянию неустойчивой погоды, подготовка площадок проходит в несколько этапов: сначала создается снежная подушка, которая плотно утрамбовывается, а уже потом производится многократная заливка.
Скоро должен открыться каток у «Звездного». Катки с пунктами проката будут этой зимой работать в Нижнем парке, у спорткомплексов «Пламя», «Липецкий металлург», «Сокол». Уже работает каток в парке Победы.
Покататься на лыжах можно будет в парках Липецка - Победы, Нижнем, НЛМК и Свободный Сокол. Лыжные трассы с прокатом инвентаря появятся и на базе спорткомплексов - «Пламя» и «Липецкий металлург». В том числе, по традиции трассы откроются в районе Каменного лога и на стадионе «Янтарь».
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