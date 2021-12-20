Спорт

сегодня, 14:53

Липчанин стал самым сильным человеком в чемпионате мира

11 1507
#Пауэрлифтинг. силовое троеборье
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Липчанин стал самым сильным человеком в чемпионате мира

Максим Пыткин выиграл абсолютный зачёт в жиме лёжа, а товарищи по сборной Липецкой области постарались от него не отстать.

Целую россыпь наград завоевали наши силачи в Москве на VII чемпионате мира по пауэрлифтинге по версии сразу нескольких международных организаций – WRPF, WEPE, WAF, WSF.

Количество участников соревнований поражает воображение, особенно по нынешним «ковидным» временам – 2 700 атлетов из 31 страны, в том числе США, Австрии, Финляндии, Алжира, Индии и т.д. Организаторы придумали обширную программу: соревнования в классическом пауэрлифтинге (троеборье), в двоеборье, отдельно по жиму лёжа и становой тяге, народному жиму лёжа, строгому подъему на бицепс, армрестлингу.

Наибольших успехов липчане добились в жиме лёжа. Наш Максим Пыткин выступал в весовой категории до 100 кг без специальной экипировки, позволяющей немного улучшить результат. Максим пожал штангу в два с лишним разя тяжелее его собственного веса – 235 кг. Что принесло ему не только «золотую» медаль в своей весовой категории, но и 1-е место в абсолютном зачете, т.е. среди всех участников чемпионата мира!

Отличились и наши мастера (ветераны). Елена Макарова в софт-экипировке стала победительницей среди женщин 50-59 в весовой категории до 75 кг. Результат победительницы равен почти двум собственным весам – 145 кг.

А Александр Рубцов в этой же возрастной категории выиграл соревнования по жиму лежа среди спортсменов 90 кг, пожав 155 кг.

Алексей Талдыкин выступал среди мужчин 40-49 лет и в весе до 90 кг занял 2-е место с результатом 165 кг.

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Талдыкин на этот раз на 2-м месте

Известный липецкий атлет Сергей Фомин рискнул усложнить программу и соревновался в двоеборье, куда помимо жима лёжа входит и становая тяга. Среди мужчин до 82,5 кг он в жиме показал 177,5 кг, а в тяге – 290 кг. В суме это дало 467 кило и принесло липчанину «серебро».

Подготовил липецкую команду президент областной федерации пауэрлифтинга Денис Григорьев.

11 1507
#Пауэрлифтинг. силовое троеборье
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Комментарии (11)

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Молодой

сегодня, 17:06
А ХК., молодёжка , не удел? Гады , развалили.
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Брежнев

сегодня, 17:01
Вот его энергию , да на пользу, бабушкам огород вскапать, динамомашину покрутить чтобы во всём городе свет был. Вот это чемпион, а так ну сильно, а дальше?
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гостья

сегодня, 16:25
Бывала на таких мероприятиях. Леха -ты молодец. Так держать. Дальше больше.
ответить

Гость

сегодня, 16:19
Мерия, где вы есть, вам дают ориентир на правильных людей, цените, поддерживайте и создавайте им условия для воспитания нового поколения! Или вы это в упор не видите?
ответить

RUKA

сегодня, 16:15
Ганс, Жив
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однозначно

сегодня, 16:15
в Москве живёт, и даже тренирует.
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ох-ох

сегодня, 16:14
"в чемпионате мира"-это как?
ответить

цирк

сегодня, 15:39
читая про все это, в голову лезет одна мысль -какой хороший сон-145 проц
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Ганс

сегодня, 15:39
Кто знает, Юра Чепец жив?
ответить

Теперь

сегодня, 15:19
Я знаю кто скопает пенсионерам 10 соток.
ответить
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