Общество
сегодня, 14:37
Вопрос с дополнительным ограждением пруда в Петровском парке — на повестке елецкой мэрии
Семье утонувшего в водоёме ребенка оказали материальную помощь.
Днем 16 декабря в пруду Петровского парка на улице Ани Гайтеровой в Ельце утонул 11-летний мальчик. Ребенка уже похоронили, ведется доследственная проверка. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, семье погибшего мальчика оказана поддержка. Вопрос с дополнительным ограждением пруда в Петровском парке сейчас находится на повестке елецкой мэрии.
- Сотрудники администрации в день трагедии и после ежедневно были на связи с мамой погибшего. Оказана финансовая поддержка от администрации города. Помимо этого, учреждения образования проводили сбор средств, захоронение провели бесплатно, все расходы по погребению взял на себя руководитель похоронной компании, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Вопрос о том, стоит ли проводить дополнительное ограждение водоема, сейчас находится на повестке. Конечных решений еще не принято. Все необходимые предупреждающие таблички в парке были установлены заранее.
По версии следствия, мальчик в компании одноклассника после уроков в школе гулял в городском парке. Камера наблюдения записала, как ребенок выбежал на лед. При катании по тонкому льду 11-летний школьник провалился в воду недалеко от берега. Одноклассник попытался ему помочь, но безуспешно. Спасатели получили сообщение о провалившемся под лед ребенке в 13.13. К моменту их прибытия к пруду мальчик уже утонул, его тело было поднято из воды в 13.50. Тело ребенка подняли спасатели с глубины пять метров.
- Сотрудники администрации в день трагедии и после ежедневно были на связи с мамой погибшего. Оказана финансовая поддержка от администрации города. Помимо этого, учреждения образования проводили сбор средств, захоронение провели бесплатно, все расходы по погребению взял на себя руководитель похоронной компании, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Вопрос о том, стоит ли проводить дополнительное ограждение водоема, сейчас находится на повестке. Конечных решений еще не принято. Все необходимые предупреждающие таблички в парке были установлены заранее.
По версии следствия, мальчик в компании одноклассника после уроков в школе гулял в городском парке. Камера наблюдения записала, как ребенок выбежал на лед. При катании по тонкому льду 11-летний школьник провалился в воду недалеко от берега. Одноклассник попытался ему помочь, но безуспешно. Спасатели получили сообщение о провалившемся под лед ребенке в 13.13. К моменту их прибытия к пруду мальчик уже утонул, его тело было поднято из воды в 13.50. Тело ребенка подняли спасатели с глубины пять метров.
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