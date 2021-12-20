Общество

сегодня, 14:37

Вопрос с дополнительным ограждением пруда в Петровском парке — на повестке елецкой мэрии

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#ограждение #пруд #происшествия на воде
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Семье утонувшего в водоёме ребенка оказали материальную помощь.

Днем 16 декабря в пруду Петровского парка на улице Ани Гайтеровой в Ельце утонул 11-летний мальчик. Ребенка уже похоронили, ведется доследственная проверка. Как сообщили GOROD48 в администрации Ельца, семье погибшего мальчика оказана поддержка. Вопрос с дополнительным ограждением пруда в Петровском парке сейчас находится на повестке елецкой мэрии.

- Сотрудники администрации в день трагедии и после ежедневно были на связи с мамой погибшего. Оказана финансовая поддержка от администрации города. Помимо этого, учреждения образования проводили сбор средств, захоронение провели бесплатно, все расходы по погребению взял на себя руководитель похоронной компании, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Вопрос о том, стоит ли проводить дополнительное ограждение водоема, сейчас находится на повестке. Конечных решений еще не принято. Все необходимые предупреждающие таблички в парке были установлены заранее.

По версии следствия, мальчик в компании одноклассника после уроков в школе гулял в городском парке. Камера наблюдения записала, как ребенок выбежал на лед. При катании по тонкому льду 11-летний школьник провалился в воду недалеко от берега. Одноклассник попытался ему помочь, но безуспешно. Спасатели получили сообщение о провалившемся под лед ребенке в 13.13. К моменту их прибытия к пруду мальчик уже утонул, его тело было поднято из воды в 13.50. Тело ребенка подняли спасатели с глубины пять метров.


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#ограждение #пруд #происшествия на воде
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Комментарии (4)

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Жители

сегодня, 17:03
Засудить главу Ельца и подрядчики, которые не выполнили до конца работы, а акты были подписаны. Не было благоустройства спусков!!!
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Житель

сегодня, 16:08
Поздно воспитывать. Все поздно, мои соболезнования. Правы забор не поможет, возможно установка камер и дежурство в непосредственной близости, а может засыпать его или спустить воду на зимний период. Вы там в администрации надеюсь умные головы надо оперативнее решать вопрос, а то видно это только начало нелепых, трагических событий
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Гость

сегодня, 15:32
Смысл ставить ограждение? Через него что нельзя будет перелезть? Каждый год в школах, по телевизору говорят об опасности выхода на лёд. Но если ребёнок этого не хочет слышать и понимать, то хоть бетонный забор поставьте три метра высотой, этот ребёнок найдёт себе приключения на мягкое место. Да, что про детей говорить, когда взрослые мужики ничего не понимаю и лезут на тонкий лёд за тремя рыбками, как будто дома семье есть нечего! Невозможно все предъугадать и свою голову поставить другим. Бережоного бог бережёт! А если человек дурак, то...
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Мужик

сегодня, 15:18
Тут не ограждение нужно, а воспитание детей проводить правильно
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