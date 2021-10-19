Два автомобиля перевернулись на дорогах области

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





В Липецке на улице Игнатьева 41-летний водитель «Шкоды» допустил наезд на стоящие «ВАЗ-2115» и два автомобиля «Ауди». Водителя госпитализировали.

В Задонском районе на трассе «Дон» 59-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Митсубиси», съехала в кювет, и машина перевернулась. В результате аварии травмы получили женщина-водитель и две ее пассажирки 81-го года и 59-ти лет, все трое доставлены в больницу.

В Хлевенском районе 72-летний водитель «Тойоты» съехал в кювет, и машина перевернулась . Водитель госпитализирован.

18 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3335 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей.